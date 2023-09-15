Yandaş Selvi'den emekliye 'bilmece': Zam mı bir defalık ikramiye mi?

Yayınlanma: 15.09.2023 - 09:57

Güncelleme: 15.09.2023 - 09:57

Emekli maaş zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak, Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiye ödeneceğine yönelik iddialar gündeme geldi.



Temmuz ayında memur maaşlarına seyyanen zam yapılırken, bu zam emeklilere verilmedi. Emekli aylıkları asgari ücretin altında kalırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, “Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız” demişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde paylaştığı, "Emekliye zam mı bir defalık ikramiye mi" başlıklı yazısında, emekli maaşına yapılması beklenen düzenleme ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiyeyle ilgili kulis bilgilerini paylaştı.



Selvi’nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Emeklilerle ilgili düzenlemenin sadece en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili olmayacağı, emeklilerin tümünü kapsayacağı söyleniyor. Hem memur emeklileri hem SSK ve Bağ-Kur Emeklileri bundan eşit bir şekilde yararlanacak. Seyyanen bir zam yapılması bekleniyor.

Bunun için bir yasal düzenleme yapılacak.

'BİR DEFALIĞINA MI MAHSUS?'



Buradaki kritik soru şu, bu bir defalığına mı mahsus olacak yoksa ocak ayına kadar geçerli mi olacak? Kulağıma gelen bilgiler bir defaya mahsus olacağı yönünde. Bunu Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı nedeniyle, 'Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı ikramiyesi' olarak tanımlayanlar da var.

Tekrar ifade ediyorum. Kulağıma gelen bir defaya mahsus olacağı yönünde ama bu tatmin edici olur mu emin değilim."