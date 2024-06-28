Yandaş Cem Küçük, elektrik zammına isyan etti
Türkiye Gazetesi yazarı yandaş Cem Küçük, yüzde 38'lik elektrik zammına sosyal medya hesabından isyan etti.
Yandaş Cem Küçük, sosyal medya hesabından yüzde 38'lik elektrik zammına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Elektriğe yüzde 38 zam. Olacak iş mi bu şimdi? Millet nasıl nefes alacak?" dedi.
Elektriğe yüzde 38 zam. Olacak iş mi bu şimdi? Millet nasıl nefes alacak?— Cem Küçük (@cemkucuk55) June 28, 2024
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