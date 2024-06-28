Yandaş Cem Küçük, elektrik zammına isyan etti

Türkiye Gazetesi yazarı yandaş Cem Küçük, yüzde 38'lik elektrik zammına sosyal medya hesabından isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:27
Yandaş Cem Küçük, elektrik zammına isyan etti
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Yandaş Cem Küçük, sosyal medya hesabından yüzde 38'lik elektrik zammına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Elektriğe yüzde 38 zam. Olacak iş mi bu şimdi? Millet nasıl nefes alacak?" dedi.


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