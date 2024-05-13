Yazısına yanıt beklenmeyen isimden geldi: Cem Küçük’e ikinci operasyon!

AKP’nin sosyal medyada önde gelen isimlerinden Furkan Bölükbaşı, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün “Ya Çatalca Jandarmada FETÖ var ya da birileri tezgâh peşinde” yazısına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:33
Yazısına yanıt beklenmeyen isimden geldi: Cem Küçük’e ikinci operasyon!
Abone Ol google-news

Yaptığı kışkırtıcı ve hedef gösterici paylaşımlarıyla sosyal medyada iktidarın önde gelen isimlerinden biri haline gelen ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Furkan Bölükbaşı, hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün “Ya Çatalca Jandarmada FETÖ var ya da birileri tezgâh peşinde” başlıklı yazısıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. 

Küçük söz konusu yazısında polis kontrolündeki Bahçelievler'deki evine ödenmeyen bir para cezası gerekçesiyle Çatalca'dan kendisini sağlık kontrolüne götürmeye gelen iki jandarma personelini yazmıştı. 

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 27 Mart'ta oturduğu sitenin kapısına iki jandarmanın geldiğini ve "hakkında yakalama kararı olduğunu, kendisini alıp sağlık kontrolüne götüreceklerini" söylediklerini savunmuştu. 

Konuyla ilgili Bölükbaşı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bölükbaşı'nın paylaşımı şu şekilde:

''Cem Küçük neden kafası karışmış gibi yapıyor anlamadım. Sen 25 Mart’ta seçimlerin kaderini Ekrem İmamoğlu’nun yararına çevirmek için “Devlet adına konuşuyor gibi yaparak” seçimden sonra kayyumlar atanacak, askeri operasyonlar yapılacak dedin, Kürtleri Ekrem İmamoğlu’na ittin. Oysa ne kayyum atandı, ne operasyon başladı. Bir anlamda Devlet adına konuşuyor gibi yaparak Devlet’e operasyon çektin. Devlet de iki gün sonra gelip kulağını çekmiş.

Ben bir Liberteryen olarak böyle operasyonları ve müdahaleleri hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Sivil siyaset alanına başka güçler girmemeli. Fakat yaşadığım ülkeyi de tanıyorum.

Sen neye sebep olacağını, kime kazandıracağını bile bile devlet adına konuşuyormuş gibi yaparak bu operasyonu çekip hiçbir şey olmayacağını mı sanıyordun? Başına bunların neden geldiğini çok iyi biliyorsun ama bunları o zaman yazmaya cesaret edemediğin için iki ay sonra şimdi yazıyorsun. Devlet içi kavgada taraf olunmaz, Devlete operasyon çekilmez, iki altın kuraldır bunlar. Her akıllı insan bu iki altın kuralı bilir.''


CEM Küçük haberleri Furkan Bölükbaşı haberleri Jandarma haberleri Çatalca haberleri AKP haberleri

İlgili Haberler

Nisa Çaydan'ın 'yandaş mahalleyi' karıştıran fotoğrafı... Sevgilisi AKP'li Furkan Bölükbaşı 'liste' paylaştı!

Nisa Çaydan'ın 'yandaş mahalleyi' karıştıran fotoğrafı... Sevgilisi AKP'li Furkan Bölükbaşı 'liste' paylaştı!
Kavgaya tutuştular: Özgür Demirtaş'tan Furkan Bölükbaşı'na yanıt

Kavgaya tutuştular: Özgür Demirtaş'tan Furkan Bölükbaşı'na yanıt
AKP'li Furkan Bölükbaşı: İsrail'le ticareti kesersek CHP iktidara gelir

AKP'li Furkan Bölükbaşı: İsrail'le ticareti kesersek CHP iktidara gelir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: 'Erdoğan'dan Bahçeli'ye tehdit' iddiası

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: 'Erdoğan'dan Bahçeli'ye tehdit' iddiası
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Kova burcu yorumu
Danıştay, bakanlığın kararını bozdu: Eski AKP’li başkan Taşçı’ya inceleme

Danıştay, bakanlığın kararını bozdu: Eski AKP’li başkan Taşçı’ya inceleme
İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İSKİ’den Anadolu Yakası’na 600 milyon liralık içme suyu yatırımı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İSKİ’den Anadolu Yakası’na 600 milyon liralık içme suyu yatırımı
Şatafatın faturası halka! Milyarlarca liralık Hazine garantileri yok, emekçinin servisi, lojmanı, kadrosu var...

Şatafatın faturası halka! Milyarlarca liralık Hazine garantileri yok, emekçinin servisi, lojmanı, kadrosu var...
Amerikalı Profesöre İstanbul Havalimanı’nda gözaltı!

Amerikalı Profesöre İstanbul Havalimanı’nda gözaltı!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.3'lük deprem uyarısı: 'Bundan sonra daha büyüğü gelebilir...'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.3'lük deprem uyarısı: 'Bundan sonra daha büyüğü gelebilir...'
Rüzgar Erkoçlar dans eden eşi Tuğba Beyazoğlu’ndan gözlerini alamadı!

Rüzgar Erkoçlar dans eden eşi Tuğba Beyazoğlu’ndan gözlerini alamadı!