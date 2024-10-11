Yandaş Cem Küçük’ten 'Köfteci Yusuf' açıklaması: 'Bu işin içinde komplo, dış güçler yok'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:36

Güncelleme: 11.10.2024 - 11:37

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine daha önce adını açıklamadığı Köfteci Yusuf'u da ekledi.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, ''Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim'' dedi.

Domuz eti skandalının yankıları devam ederken "Konunun öyle olmadığını düşünüyorum” diyen Özgür Demirtaş’ın ardından bir açıklama da yandaş gazeteci Cem Küçük’ten geldi.

"İŞİN İÇİNDE KOMPLO, DIŞ GÜÇLER YOK"

Cem Küçük konunun farklı yerlere çekilmesine tepki göstererek 'İşin içinde komplo, dış güçler yok' dedi.

İşte Cem Küçük’ün Köfteci Yusuf hakkındaki yazısından bir bölüm:

'Tarım ve Orman Bakanlığı akıllı bir uygulamayla taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklıyor. Birçok firmanın taklit ve tağşiş yaptığı ortaya çıktı. Tabii bizde yaptığını kimse kabul etmez. Dış güçlere bağlayan da olur, kendisine komplo kurulduğunu da...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı işine odaklı bir isim. Gördüğüm kadarıyla şatafat ya da reklamı da sevmiyor. Hile hurda yapanları tek tek açıklıyor. Birkaç gündür ismi bilinen Köfteci Yusuf’un ürünlerinde de domuz eti çıktığını bakanlık açıkladı. İşi komplo görenler de var, gerçekten domuz eti kullanmış diyenler de...

Kontrol nasıl yapılıyor ona bakalım?.. Tarım Bakanlığı yetkilileri herhangi bir şubeye gidiyor. Bu bir AVM de olabilir. Müşteri gibi döner, köfte alıyor. Sonra bunlar incelemeye alınıyor. O arada tespiti yapılıyor. Şayet domuz eti kullanılmaydıysa, ne diye kullanılsın diye rapor çıksın?

Bu arada denetimler şubat ayında yapılmış. Şimdiye kadar ne bekliyordunuz, diye sorulmuş. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine süreç nasıl işliyor diye sordum. Şöyle cevap aldım:

Bakanlık denetim yaptı, domuz etini tespit etti. Ürünleri toplatma cezası verdi ve ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Firma yani Köfteci Yusuf mahkemeye gitti ve dava açtı. Ürünleri toplatma cezasını kaldırdı. Bakanlık üst mahkemeye gitti. Üst mahkeme bakanlık lehine karar verdi. Kararın bakanlığa bugün (yani dün) ulaşmasının ardından Bakanlık kesinleşen sonucu yayınladı. Yani mahkeme ismin açıklanmasının uzun sürmesine neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı mahkeme kesinleşmeden isim yayınlayamıyor."

"NİYE KAPATMIYORSUNUZ DİYE SORDUM..."

"Bir de niye kapatmıyorsunuz ve ne ceza verdiniz diye sordum. Ona da şöyle cevap aldım:

'1) Kişilerin sağlığını tehlikeye düşüren ürünler... Buna tekstil boyasının gıdada kullanılmasını bir örnek olarak verebiliriz... Bu tür durumların tespiti durumunda biz bu ürünleri piyasadan toplatıyoruz ve imha ediyoruz. Bu fiiller kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek bir fiil olduğu için mevzuatta da suç olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu işletmeler hakkında, kendi yaptırımlarımıza ilave olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuyoruz.

2) Taklit veya tağşişli ürünler... Buna farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi, peynire margarin katılması gibi örnekleri verebiliriz. Tespiti durumunda bu ürünleri de toplatıyoruz. 3 yıl içindeki ilk 2 tespitte ağır para cezaları uyguluyoruz. Buna rağmen 3 yıl içinde 3’üncü kez yapılırsa, bu da mevzuatta suç olarak tanımlanmıştır. Bu tür durumlarda da yine Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuyoruz. Bakanlık olarak tespit ettiğimiz uygunsuzlukları, mevzuattaki tüm idari işlemleri tamamladıktan sonra kamuoyu ile paylaşıyoruz. Burada şunu vurgulamak gerekiyor. Biz vatandaşlarımızın doğru bilgilenmesi adına bu duyuruları yapıyoruz. Kasıt veya kusurun tespiti ve buna bağlı cezai sonuçlar hukuki süreç sonunda belirleniyor.'

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanının, 'Bize göre cezalar az. Artırılmalı' dediğini de hatırlatalım.

Yani işin içinde komplo, dış güçler yok. Tespit sonunda ortaya çıkmış. Şimdi bu olayı bile Rockefeller, Rotchild ailelerine bağlayanlar çıkacaktır. Nitekim dün sosyal medyada yabancı menşeli fast food zincirleri bu işin içinde diyen bile çıkmış! Bu ülkede akılla hiçbir şey konuşulmuyor…”