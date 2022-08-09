Yandaş Ersoy Dede ile Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er birbirine girdi

09 Ağustos 2022 Salı, 08:12

TRT1 Ana Haber spikeriyken son dönemde ekranlara çıkartılmayan Ersoy Dede ile gazeteci Cengiz Er arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ersoy Dede, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni olan Cengiz Er’i sosyal medyadan engelledi.

Cengiz Er bu hamleye karşılık, “Gazetecilik faaliyeti dışında her türlü pis işin, operasyonun içinde yer alan Ersoy Dede aklınca beni engellemiş. Bu aralar işleri pek yolunda gitmiyor galiba. Yazık…” ifadelerini paylaştı.

Ersoy Dede’nin adı en son TRT1 Ana Haber bültenine çıkmamasıyla gündeme gelmişti.

Ersoy Dede'ye, Sezgin Baran Korkmaz ile olan yakınlığı nedeniyle TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı tarafından ekran yasağı konmuştu.

TRT 1'de Ersoy Dede'nin yerine haberleri dün akşam Canan Yener Reçber sunmuştu.

Ersoy Dede, “İzindeyim. Birkaç gün evdeyim. Olağanüstü bir durum yok. Normal senelik izindeyim. Eşimle tatil planlamasını beraber yaptık. İzin kullandığımız oluyor” diye konuşsa da son yanında iki kez “Nasipse yarın akşam burada buluşmak üzere” demişti.