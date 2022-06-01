TRT sunucusu Ersoy Dede'den Berna Laçin’e tepki çeken 'Bebek' yanıtı
İktidara yakınlığıyla bilinen TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede'nin Berna Laçin'e karşı sarf ettiği söylem tepkiyle karşılandı.
Hayat pahalılığından şikayet eden Berna Laçin,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bebek’te arada gittiğim şık bir yerde kahve içelim dedik 1 kahve 100 lira su 75 lira Hani yemeği geçtik artık kahve de termosta banka gidicez İşin kötüsü şehirlerimizde orta alan park filan da yok ki her yer beton” ifadelerini kullandı.
İktidara yakınlığıyla bilinen TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede’nin oyuncu Berna Laçin’in tweet'ine, Bebek sahildeki cinsel ilişki görüntülerine gönderme yaparak verdiği yanıt tepki çekti.
Dede, Laçin’in paylaşımına, “Bebek’teki banklarda oturmanızı tavsiye etmem..” yanıtını verdi.
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