Yandaş İbrahim Karagül'den provokatif 'Kılıçdaroğlu' çağrısı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen İbrahim Karagül, 'Kürtler' ve 'Alevi' başlıklı videolar paylaşan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "iç savaş" çağrısı yaptığını iddia etmekten geri durmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 11:16
Yandaş İbrahim Karagül'den provokatif 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
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AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin eski genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, yazar olduğu dönem boyunca gazetesinin köşesinde devam ettirdiği kışkırtıcı üslubunu şimdilerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla sürdürüyor. 

Hemen her yazı ve sosyal medya paylaşımında din ve mezhepsel kimliklere vurgu yaparak provokatif çağrılarda bulunmasıyla bilinen Karagül, bu kez de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürtler' ve  'Alevi' başlıklı videolarını hedef aldı. 

Karagül, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun "Türk-Kürt" ve "Sünni-Alevi" olarak iç savaş çağrısı yaptığını öne sürmekten çekinmedi. Karagül, "Bu adamı durdurun. Artık bu işin seçimle, siyasetle alakası yok" diye yazdı. 

"BU İĞRENÇLİKLER YANINA KALMAYACAK"

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Karagül'ün paylaşımı üzerine sert bir tepki gösterdi. Erdem, Twitter hesabı üzerinden ilgili paylaşımın görselini paylaşarak "İbrahim, işlediğin tüm nefret suçları sebebiyle yargılanacaksın! Yalancı! Bu iğrençlikler asla yanına kalmayacak!" ifadelerini kullandı. 


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