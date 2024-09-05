Yandaş medya 'kısmi katılım' demişti... Teğmenlerin neredeyse tamamının yemin törenine katıldığı ortaya çıktı
Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin ant içme törenine teğmenlerin, neredeyse tamamının yemine katıldığı ortaya çıktı.
Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenler, laik ve bağımsız Türkiye için ant içti. Teğmenler hep bir ağızdan 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyerek kılıçlarını çekti. Teğmenler yandaş medya tarafından hedef gösterilirken, kısmi bir katılımı olduğunu, 150-200 kişinin yeminde olduğu iddiası ortaya atıldı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde teğmenlerin neredeyse tamamının kılıçlarını çatıp yemini okuduğu görüldü. Byüzü'nün haberine göre; yeni görüntü de sadece bir avuç teğmenin yeminde yer almadığı görüldü.
Etiketler: #Teğmen #Teğmenler
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