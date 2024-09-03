Yandaş medyanın hedef aldığı yemin metninin daha önce Erdoğan'ın önünde okunduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:39

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:39

Kara Harp Okuluöğrencileri resmi törenleri ardından kılıçlarını çekerek, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz” sloganı iktidara yakın medya tarafından hedef alındı. Ancak, metnin yeni olmadığı ve daha önce de birçok kez Deniz ve Hava mezuniyetlerinde okunan yemin metnini 2017 yılındaki mezuniyet törenlerinde de hep bir ağızdan okunduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, 2022 Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde de yemin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önünde okundu. 2023 yılında da genç mezunlar kılıçlarını kuşanarak mezuniyetten bir gün önce yemin metinini okudu.

2024 yılındaki mezuniyet töreninde ise mezunlar, resmi tören bittikten ve Erdoğan gittikten sonra ritüellerini gerçekleştirdi.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in aktardığına göre, Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu, okul komutanı tarafından çağrılarak açıklama yaptı. Daha önce de bu ritüelin yapıldığını dile getiren Eroğlu, "Herkes bizi tarikatçı - cemaatçi diye konuşuyor. Biz Atatürkçüyüz, hiçbir cemaat ve tarikatla alakamız olmadığınız herkes gördü. Pişman değilim" yanıtını verdi.