Yandaş yazar Fuat Uğur'dan sağlık sistemine itiraz eden hekim için utanç verici sözler: 'Bu bir delilik hali mi...'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 09:46

Güncelleme: 07.05.2023 - 09:55

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen tv100 yazarı Fuat Uğur, bu kez iktidarın sağlık sistemini getirdiği halden dert yanan bir sağlık çalışanını hedef aldı, bir doktor ile olan diyaloğunu köşesine taşıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve “AK Parti’den önceki şehir hastaneleri” ifadesinin yer aldığı bir fotoğrafı yazısına koyan Uğur, "Acı acı güldüm. Doktorlar görev yaptıkları hastanelerden erkenden sıvışıyor, muayeneden para kırıyorlardı. Hastaneleri ise hasta sevkiyatı için bir araç olarak kullanıyorlardı. Bu sisteme son verdi işte Tayyip Erdoğan" iddiasında bulundu.

"DELİLİK Mİ, İDEOLOJİK KÖRLÜK MÜ?"

Yazısının devamında doktor ile olan diyaloğunu anlatan Uğur, şöyle devam etti:

"Geçenlerde Şişli Etfal’in bir hastanesinde muayene için gittiğim ve beni tanıyıp biraz da aksi davranan bir doktor, 'Siz bizim halimizden anlamıyorsunuz, çok kötü durumdayız. 20 yıldır sağlık sistemimizi çökerttiler' deyince bunları ona da hatırlattım. Verdiği cevap ne oldu dersiniz:

'İnanın beyefendi 20 yıl önce sağlık sistemi bundan çok daha iyiydi.'

Bu bir delilik hali miydi yoksa ideolojik körlük müydü? Onları anlamak zor, ben vazgeçtim."

Uğur, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"20 yıl öncesinde yaşananları tabii ki o günlerde doğan ya da 4-5 yaşında olup da bugün delikanlılık, genç kızlık çağını yaşayanların bilmesi zor. Ama o doktor biliyordu ve HEKİM OLAMADIĞI İÇİN böyle konuşuyordu. Gençlere sabırla anlatmak ve izletmek gerek. Bunun için iletişim araçlarını iyi kullanmalı."

NE OLMUŞTU?

Fuat Uğur, sosyal medyadan yaptığı ifşa ile gündem olan Ali Yeşildağ'ın kardeşi Zeki Yeşildağ ile çekilen fotoğrafını 2017 yılında, Türkiye gazetesindeki köşesine taşımıştı. Zeki Yeşildağ'ı İlhan Kesici olarak sunan Uğur, skandalın ortaya çıkması üzerine yazısını geri çekmişti.