Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yankı Bağcıoğlu'ndan kayıp 9 denizci için çağrı: 'Çalışmalar sonlandırılmamalı'

Yankı Bağcıoğlu'ndan kayıp 9 denizci için çağrı: 'Çalışmalar sonlandırılmamalı'

11.10.2026 12:43:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Yankı Bağcıoğlu'ndan kayıp 9 denizci için çağrı: 'Çalışmalar sonlandırılmamalı'

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kayıp 9 denizciye ulaşmak için tüm teknik seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu, çalışmaların sonlandırılmaması çağrısı yaparak bağımsız uzman heyeti kurulmasını ve kurtarma seçeneklerinin gerekçeli teknik raporlarla değerlendirilmesini istedi.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisine ilişkin, "Dokuz denizcimize ulaşmak için uygulanabilir bütün teknik seçenekler değerlendirilmeden çalışmalar sonlandırılmamalıdır" dedi.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kayıp dokuz denizciye hala ulaşılamadığını belirterek, hayatını kaybeden Kaptan Yaşar Kayhan için başsağlığı diledi ve denizcilerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Yankı Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aileler, sualtı operasyonları, gemi kurtarma ve batık çıkarma konularında tecrübeli uzmanlardan oluşan bağımsız bir teknik heyet kurulmasını, mevcut görüntülerin yeniden incelenmesini, Türkiye'den ve dünyadan derin su kurtarmacılığı kapasitesine sahip kuruluşlardan yazılı teknik görüş alınmasını ve bugüne kadar ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmelerin sonuçlarının ortaya konulmasını istiyor.

Talepleri çok açık: Dokuz denizcimize ulaşmak için uygulanabilir bütün teknik seçenekler değerlendirilmeden çalışmalar sonlandırılmamalıdır. Geminin tamamının çıkarılması mümkün değilse denizcilerimizin naaşlarının tek tek çıkarılması maksadıyla; batık üzerinde kontrollü erişim için için uygun delikler açılması, bu deliklerden kısıtlı olsa da uzaktan kumandalı ROV’lar ile geminin kapalı bölmelerinde arama yapılması veya ilgili gemi bölümünün kaldırılması seçenekleri ayrı ayrı incelenmelidir."

"ORTAK AMACIMIZ AYNI ACILARIN TEKRAR YAŞANMAMASIDIR"

"Bilirkişi ve bağımsız uzman değerlendirmeleri tamamlanmalı; sonuç 'mümkün değil' ise bu, ailelere sözlü olarak değil, gerekçeli bir teknik raporla açıklanmalıdır. İlgili kamu kurumlarının yetkilileri ailelerle doğrudan görüşmeli, sorularını cevapsız bırakmamalı ve ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamalıdır. Yürütülecek faaliyetin ciddi güçlükler taşıdığı bilinmekle beraber, yapılabilecek tek bir şey dahi varsa o imkân sonuna kadar kullanılmalıdır.

Devletimiz kayıplarından vazgeçmemelidir. Bunun yanında kazanın nasıl meydana geldiği de bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılmalıdır. Uzman ve bilirkişilerin desteğiyle adli ve idari süreç titizlikle yürütülmeli; gemilerden gemi trafik hizmetlerine, ilgili kamu kurumlarından işletmecilere kadar kazaya etki etmiş olabilecek bütün unsurlar hiçbir ayrım yapılmadan incelenmelidir.

Kazanın aydınlatılmasına katkı sağlayacak tüm seyir, haberleşme ve trafik kayıtlarının eksiksiz olarak soruşturma kapsamında değerlendirilmesi; iki geminin, ilgili personelin ve kurumların sorumluluklarının ayrı ayrı ortaya konulması gerekir. Kim veya hangi kurum olursa olsun bir ihmal, eksiklik ya da kusur tespit edilirse gerekli işlem yapılmalı ve aynı eksikliklerin benzer bir kazaya yeniden yol açmaması için gerekli tedbirler gecikmeden alınmalıdır. Ortak amacımız yalnızca bu kazanın bütün yönleriyle aydınlatılması değil, bundan sonra aynı acıların tekrar yaşanmasını önlemek olmalıdır."

İlgili Konular: #yeni parti #Yankı Bağcıoğlu

İlgili Haberler

Yankı Bağcıoğlu'ndan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' uyarısı: 'Sonuçları ciddi biçimde ele alınmalı'
Yankı Bağcıoğlu'ndan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' uyarısı: 'Sonuçları ciddi biçimde ele alınmalı' Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın olası sonuçlarının TBMM'de ele alınması gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu, anlaşmanın kapsamı ve Türkiye'den beklenebilecek katkıların kamuoyuna şeffaf biçimde aktarılması gerektiğini vurguladı.
Yankı Bağcıoğlu: 'Meis ziyareti, adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesi'
Yankı Bağcıoğlu: 'Meis ziyareti, adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesi' Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "Yunanistan Başbakanı’nın Meis’te rotasyoner olarak bulunan KARATHANASIS (P-78) hücumbotunu ziyareti, adanın gayriaskerî statüsünün açık ihlalinin belgesidir" dedi.
Yankı Bağcıoğlu'ndan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' için çağrı: 'TBMM’nin onayına sunulmalıdır'
Yankı Bağcıoğlu'ndan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' için çağrı: 'TBMM’nin onayına sunulmalıdır' Emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Mekke Anlaşması konusunda TBMM’nin bilgilendirilmesinde geç kalındığını belirterek, “Mekke Ortak Savunma Anlaşması da Anayasa’nın 90’ıncı maddesi çerçevesinde TBMM’nin onayına sunulmalıdır” dedi.