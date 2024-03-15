‘Yanlış yapmadık bedelini öderiz’

Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den aday gösterilmemesinin ardından “Milletin iradesinin üzerinde irade tanımam” diyerek Yeniden Refah Partisi’ne katıldı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00
‘Yanlış yapmadık bedelini öderiz’
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Tekkeköy’de binlerce vatandaşla miting düzenleyen Hasan Togar, “neden aday gösterilmediğine” ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.Togar, “Tekkeköy’ün haklı mücadelesinde korkanlara yazıklar olsun. Sizleri dün, bugün ve yarın hiçbir ihanet için satmadık, yarın da satmayacağız. Sadece şunu bilin, aylar önce önümüze konulan yanlış işlere imza atmamamızın bedelini sizlerle beraber ödemeye varız” dedi. Togar, “Tekkeköy’de yapılmak istenen Atık Depolama Tesisi’ne karşı çıkmıştık. Hatırlatırım” ifadelerini kullandı.


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