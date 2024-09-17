‘Anayasanın 4. maddesi kaldırılmalı’ demişti… Yapıcıoğlu'ndan Özel'e yanıt: ‘Süre 72 saat’

Yayınlanma: 17.09.2024 - 01:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:03

"Anayasanın 4. maddesine karşıyız, kaldırılmalı" diyen Cumhur İttifakı üyesi HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.

Sosyal medyadan Özgür Özel'i alıntılayan Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Efendi!

Sana bir soru soracağım. Zorlanırsan kopya çekmek serbest. Ama çevrendeki beceriksizlere sorarsan sana yanlış yaptırabilirler.

Soru şu:

'Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız.' cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır.

Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir."

NE OLMUŞTU?

Zekeriya Yapıcıoğlu, 12 Eylül'de katıldığı bir TV programında anayasanın 4. maddesiyle ilgili söylediklerine CHP lider Özgür Özel "Benim HÜDA PAR’a bir sözüm yok. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsınız. Mikrop, mikroptur. Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler… Hele hele Tayyip Bey’in sağ kolunda HÜDA PAR, öbür kolunda Devlet Bahçeli var. Sen bu HÜDA PAR’a ne diyorsun Devlet Bey? Kimler kimlerle beraber?" şeklinde tepki göstermişti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oy toplarken, vatan, millet, ezan deyip milli ve dini duyguları sömürenler şimdi bayrağımıza, İstiklal Marşımıza, Ankara’nın başkent olmasına karşı olan Hüdapar'ın sırtını sıvazlıyor" ifadeleri yer alıyordu.