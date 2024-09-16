HÜDA Par’ın Anayasa’nın 4. madde çıkışına Saadet Partisi’nden yanıt: Gündemi kendileriyle meşgul etmeye çalışıyorlar

Yayınlanma: 16.09.2024 - 13:01

Güncelleme: 16.09.2024 - 15:59

Basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç “Masum yavrumuz Narin’e yapılanın cezası idam olmalıdır. Bununla ilgili hala somut neticelere ulaşılamamıştır. Hiçbir gerekçe masum bir çocuğun katledilmesini haklı kılamaz. Bu ibret olmalı ve gerekli caydırıcı önlem alınmalı. Bu önlemlerden biri de çerçevesi net bir şekilde belirlenmiş idam cezasının tekrar yasalaştırılmasıdır” Kılıç, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Anayasa’nın 4. Maddesine yönelik açıklamalarına ilişkin de “ Devletin dini adalettir. HÜDAPAR gündemi meşgul etmek için ortaya cümle atıyorlar. Ben onlara itibar edemiyorum. Laiklik din düşmanlığı olarak kullanılmamalı, herkesin dinini özgürce yaşayabilmesinin teminatı olmalıdır” dedi.

Saadet Partisi Antalya İl Başkanlığı düzenlediği basın toplantısında, Antalya’da yerel yönetim ve merkez yönetim arasındaki çekişmeden dolayı vatandaşın mağdur olduğunu öne sürdü. İl Başkanı Mehmet Fatih Tekin, trafik sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini, Antalya’ya gelen turistlerden kent kullanımı için bir ücret alınması gerektiğini savundu.

Toplantıdan öne çıkan konu başlıkları şöyle:

MERKEZ VE YEREL YÖNETİM ÇALIŞMASI HALKA YANSIYOR

2014 Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya’nın 100 yıllık kent planı yapılması gerekiyor. Antalya çok büyük bir trafik sorunu yaşıyor. Burdur, Korkuteli Kavşağı yonca kavşak, Konyaaltı- Uncalı bölgesine yonca kavşak yapılmadı. İktidar ve muhalefet partisi arasındaki çekişmeden halk mağdur yapılıyor. geçişli tünel ya da köprü yapılması gerekiyor. Katlı ve akıllı otoparkların artması gerekiyor. Kesintisiz bisiklet yolu yapılmalı. Antalya’da trafiğin çözülmesi ve kesintisiz bisiklet yolu yapılmalı.

YARIM KALAN OTOYOL PROJELERİ

Ulaşım sorunu var. Antalya Alanya otoyolu var. Milletvekili seçildiğimiz tarihten bununla ilgili soru önergeleri verildi, hiçbirine cevap alınamadı. En sonunda 16 Aralık 2023te ihaleyi yapıyoruz dediler ve yaptılar .O tarihten bu yana Antalya Alanya yolu hala başlatılamadı. Hızlı tren, Ankara bağlantısını sağlayan hatta, Ankara bağlantısı sağlayan otoyol bir an önce sağlanmalı. Korkuteli Bucak otoyolu maalesef hala tamamlanamadı. Bu gecikme tarımla uğraşan bölge halkını zor durumda bırakıyor ve trafik kazalarına yol açıyor.

FALEZLERDE İNŞAAT DURDURULMALI

Falezlerle alakalı 2014 yılında jeofizik odası falezlerin üzerine konut yapmak riskli. Antalya bir deprem bölgesi. Bir emniyet alanı oluşturulmalı. Falezlere yakın yerlerde inşaat olmaması gerekiyor. 7 Eylül’de kesin korunacak bölge statüsü kaldırıldı bazı bölgelerin, bu karardan geri dönülmelidir.

ANTALYA MERALARINA GES YAPMAYIN

GES projelerini benimsiyoruz. Antalya’da yenilenebilir enerji santrallerini kabul etmemem mümkün değil. Yerel hayata zarar verme riski var. Şu an planlanan Ges projeleri Antalya’nın meraları ve yaylaları üzerine inşa edilmek isteniyor. Elmalı Korkuteli yaylacılık faailyetleri için hayvancılık için hayati öneme sahiptir. Enerji ihtiyacı karşılarken doğamızı ve enerjimizi yok etmek zorunda değiliz.

YABANCI TURİSTLERDEN KENT ÜCRETİ ALINMALI

Konaklama vergisi nereye giderse gidilsin alınıyor. Antalya’da bu alınmaya başladı. Ancak Merkezi hükümet bunu kendi tasarrufuna kullanıyor. 13 milyon turist geliyor ancak yollar çok kötü. Turist karşılaştığı zaman bir dünya kenti olarak görmüyor Antalya’yı.

TARIMDA KÜÇÜK ALAN İŞLETMELERİ DESTEKLENMELİ

Tarım ve hayvancılıkta üretici artan maliyetler altında eziliyor. Yem gübre enerji temel girdilerin fiyatı yükselirken çiftçinin eline geçen kazanç azalıyor. Bu maliyet artışı üretici tarımdan uzaklaştırmakta. Üretim hızla aşağı inmektedir. İthalat artmakta ve ülke dışa bağımlı hale gelmekti. Süt ve et üretiminde yaşanan sıkıntılar gıda güvenliği açısından kritik bir hal almıştır. Kırsalı tamamen boşaltarak yabancı hayvancılığa hizmet etmektir. Bu ülkede et ve süte dışa bağımlılığı istemiyorsak, süt üreticilerin emeğini korumalıyız. Onları sektörün tekelinde bulunduranların kucağına atmadan küçük aile işletmelerini desteklemeli. Korkuteli, Elmalı gibi bölgeler kırsal kalkınma desteklerinden faydalanamıyor.

EXPO, 'TARIM ENSTİTÜSÜNE' DÖNÜŞEBİLİR

Expo alanı var, o dönemde de bahsettik, atıl bir vaziyette bekletilen bir alan. Sadece EXPO döneminde kısa süre kullanıldı. Milyarlarca dolarlık yatırımlar boşa gitti. Expo dünyanın en büyük tarım enstitüsü haline dönüştürebiliriz.