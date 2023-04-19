Yaptığı blok hasar görmüştü: Yeniden hastane işi verildi

Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 03:29

Sağlık Bakanlığı 7 Şubat’ta Selçuk’ta ‘50 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapımı’ için ihaleye çıktı.

İhaleyi 179 milyon 150 bin TL’ye Krom İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı.

Krom İnşaat’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre şirket daha önce de birçok hastane projesini üstlendi.

Bunların içerisinde yapımına devam edilen Kayseri’deki Bünyan 75 Yataklı Devlet Hastanesi ve Muğla Yatağan 100 Yataklı Devlet Hastanesi de yerini aldı.



