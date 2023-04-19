Yaptığı blok hasar görmüştü: Yeniden hastane işi verildi

İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde kentteki birçok hastane ve kamu binası hasar görmüştü. Onlardan biri de Konak’taki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi’ydi. Depremden önce de duvarlarında çatlak olan ve depremde hasar gören hastanenin K bloğunu yapan Krom İnşaat, tekrardan İzmir’de hastane yapacak.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00
Yaptığı blok hasar görmüştü: Yeniden hastane işi verildi
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Sağlık Bakanlığı 7 Şubat’ta Selçuk’ta ‘50 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapımı’ için ihaleye çıktı.

İhaleyi 179 milyon 150 bin TL’ye Krom İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı.

Krom İnşaat’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre şirket daha önce de birçok hastane projesini üstlendi.

Bunların içerisinde yapımına devam edilen Kayseri’deki Bünyan 75 Yataklı Devlet Hastanesi ve Muğla Yatağan 100 Yataklı Devlet Hastanesi de yerini aldı.



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