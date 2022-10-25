Sedat Peker'e 'ramazan kolisi' davası
Organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) dijital tecrit altında tutulduğu belirtilen Sedat Peker'in dağıttığı ramazan kolileri için 10 kişinin gözaltına alındığı ve dava açıldığı ortaya çıktı.
Organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in geçen haftalarda 'Saray'a uzanan rüşvet iddiaları' kamuoyunda yankı uyandırmıştı.
Rüşvet iddialarından sonra yeni bir paylaşımda bulunmayan Peker sessizliğe büründü.
DAVA AÇILMIŞ
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Peker'in ramazan ayında Rize'de dağıttırdığı yardım kolileriyle ilgili dava açıldığı ortaya çıktı.
2 Nisan'da Rize'de yardım kolilerinin dağıtılmasının ardından Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur ilgili görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı.
Bu yardımı organize eden Yılmaz G. ve Erkan S., görüntüleri çeken gazeteci Hüseyin Y., yardımları alan Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı ve Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya’nın aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
"ŞİMDİ Mİ SUÇ OLDU?"
Yılmaz G., Erkan. S. ve Hüseyin Y.’ye suç örgütüne yardım gerekçesiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.
Saymaz, gazeteci Hüseyin Y.,'nin “Peker’i bugüne kadar iktidar korudu. Peker Rize’de miting yaptı. Daha önce de çok kez yardım dağıttı. Şimdi mi yardımlar suç oldu?" dediğini aktardı.
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