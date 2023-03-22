Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır?

23 Mart'ta Ramazan ayının ilk günü başlıyor. Peki, Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 19:17
Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır?
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Ramazan ayının ilk günü 23 Mart olarak belirlendi.  Ramazan ayının ilk teravih namazı, 1 gün önce Yatsı Namazının ardından kılınıyor, gece sahura kalkılıyor ve imsak vaktinin girmesiyle Ramazan orucu başlıyor. Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi yurttaşlar, erzaklarını nereden ve nasıl temin edebileceklerini merak ediyor. Bazı vakıflar, dernekler ve belediyeler, Ramazan ayında erzak kolisi yardımı yapıyor. Ramazan kolisinden yararlanmak isteyen yurttaşlar, e-Devlet'ten başvuru yapabiliyor. ''e-Devlet Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır?'' sorusu sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

E-DEVLET RAMAZAN KOLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ramazan kolisi yardımından yararlanmak isteyen yurttaşların, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleriyle e-Devlet sistemine giriş yapıp, arama butonundan ''Sosyal Yardım Başvuruları'' seçeneğine tıklaması gerekiyor. Gerekli bilgileri dolduran yurttaşlar, istekleri iletildikten sonra, uygun görülmesi halinde Ramazan kolisinden yararlanabiliyor.

Bağlı bulunulan belediyenin, e-Devlet başvuruları açık değilse, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamıyor.


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