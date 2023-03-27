Yargının acı hali: Avukata tebligattan başka karar çıktı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Avukat İsmail Sami Çakmak, 16 Ocak’ta, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve RTÜK üyeleri Orhan Karadaş, Deniz Güçer, Mehmet Daniş, Mete Hacıarifoğlu ve Nurullah Öztürk hakkında şikâyette bulundu.

Bürosunu adres gösteren Çakmak’ın “2023/13290” soruşturma numaralı bu dilekçesine karşın 17 Şubat’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tebligat gönderildi. Dilekçesinin aksine bürosuna değil, ev adresine gönderilen tebligat zarfının üzerinde Çakmak’ın adı, soyadı, ev adresi ve “2023/13290” soruşturma dosyası numarası yer aldı. Alt kısmına ise “Bu zarfta takipsizlik kararı (2023/9006) vardır” notu düşüldü.

Zarfı açan Çakmak, ne mağdur ne şikâyet edilen ne avukat ne de müşteki olarak dahil olmadığı başka bir dosyaya ilişkin takipsizlik kararıyla karşılaştı. Çakmak, bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

‘MUHATAPLARINA GÖNDERİN’

“Kararın bir örneğinin mağdura, bir örneğinin Ankara Valiliği’ne gönderilmesine karar verilmiş. Ama bana gönderilmiş” diyen Çakmak’ın, başsavcılığa yönelik dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Başsavcılığın, bu kararı bana değil, muhataplarına göndermesi gerekmektedir. Ben bu dosyanın ne mağduru ne şikâyet edileniyim.”

Çakmak, RTÜK üyelerine yönelik başvurusunda bir karar verildiyse bir örneğinin adresine gönderilmesini istedi.