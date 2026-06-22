Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun 'okumadım, bilmiyorum' sözlerine inanmadı: 'Adam anlatmak istemiyor, efendiliğini bozmuyor'

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP'nin yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınında 'İmamoğlu’nun sözlerini ve İBB davasındaki ifadeleri okudunuz mu?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Ben hukukçu değilim, İBB iddianamesinin tamamını okudum diyemem. Ancak hukukçu arkadaşlarla ilgili bir komisyon kurduk ve onlar inceliyor. Bana bir özet de getiriyorlar. Benim tüm iddianameleri okumak gibi bir durumum yok."

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ifadeleri tartışma yaratırken, butlan kararının destekleyen açıklamalarda bulunan Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun 'okumadım, bilmiyorum' sözlerine inanmadı ve katıldığı yayında şunları söyledi:

"Kemal Bey sence, mümkün mü sence İBB'de, Adalar Belediyesi'nde, Beşiktaş Belediyesi'nde ne olduğunu bilmemesi? Ne desin televizyonda? Kemal Bey şunu mu desin? 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım üç villayı 15 milyon liraya almış, hülleli bir satışla kendi üzerine geçirmiş' mi desin? Adam anlatmak istemiyor, efendiliğini bozmuyor. 'Okumadım' deyip geçiştiriyor.

Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu'nun evine gidince evinin içini görünce 'Vay anasını' demiş. Her şeyi anlattırmayın."