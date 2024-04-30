Yasaklı 1 Mayıs öncesi Bakan Işıkhan'la futbol maçı yaptılar

Taksim Meydanı'nın kapatıldığı, İstanbul'da ulaşıma büyük oranda kısıtlama kararı verildiği 1 Mayıs öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bazı sendika temsilcileriyle halı sahada futbol maçı yaptı.

AA/İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:40
Yasaklı 1 Mayıs öncesi Bakan Işıkhan'la futbol maçı yaptılar
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tesislerindeki halı saha maçında Bakan Işıkhan, Bakan Yardımcıları Faruk Özçelik, Ahmet Aydın, Lutfihak Alpkan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, basın mensupları ve bakanlık çalışanlarıyla birlikte ter döktü. "Emek Spor" ve "Dayanışma Spor" arasında geçen dostluk müsabakasında maç 7-7 sonuçlandı. Takımların formalarında ise "Emek kutsaldır" ve “Alın teri kutsaldır" ifadelerine yer verildi.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Bakan Işıkhan, sabah saatlerinde 13. Çalışma Meclisinin yoğun bir gündemle toplandığını hatırlatarak, "paydaş"larıyla da bir futbol maçı yapmayı istediklerini belirtti. Işıkhan, şunları söyledi:

"Çok güzel bir futbol oldu, kalitesi yüksek oldu. Basından arkadaşlarımız vardı. Mahmut Başkanım penaltıdan bir gol attı. İnşallah gelecek yıllarda da her Çalışma Meclisinde hatta 1 Mayıs’ta, 1 Mayıs’tan sonra bu tür etkinliklere ağırlık vereceğiz. Dayanışmanın, birlikte olmanın güzelliği burada."

Bakan Işıkhan şöyle devam etti:

"7-7 bitti maç ama keyfi çok fazlaydı. Tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum, bayram havasında geçmesini diliyorum. Şu an yaptığımız etkinlikler gibi 1 Mayıs’ı verimli, başarılı, mutlu bir şekilde geçireceğiz Allah nasip ederse. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışma hayatına yönelik tüm politikaları aktif bir şekilde hayata geçiriyoruz. Paydaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Futbolun da ne kadar zor olduğunu gördük."

 


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