Yasin Aktay devam ediyor: 'Esed'in bu rejimin başında bulunması bütün insanlık için tehlikelidir'

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta bulunan gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye politikasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri, iktidarın Suriye politikasında yeni dönemin başladığı şeklinde yorumlanırken AKP'den konuya dair kafa karıştıran bir çıkış daha geldi.

AKP Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, partisine yakın yayın organlarından 24 TV'de konuk olduğu "Arafta Sorular" programında Suriye yönetimini ağır sözlerle hedef aldı.

Yasin Aktay, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için "İnsanlık suçu işlemiş bir devlet liderinin ayakta kalması herkes için tehlikeli. Esed'in şu anda bu rejimin başında bulunması sadece Suriye halkı için değil bütün insanlık için tehlikelidir. Bu tehlike her gün yeni problemler üretmeye devam ediyor. Bütün Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı mülteci problemi de oradan kaynaklanıyor" dedi.

Esad'ın "siyonizmi yaydığı" iddiasında bulunan Aktay, "Suriye'de Esed'in gitmesini istemeyecek en önemli ülkelerden bir tanesi İsrail'dir. Amerika'da başta Esed'i ortadan kaldırmak için o bölgeye geldi. Fakat başka olaylar yaşandı ve DEAŞ ortaya çıktı. Amerika orada kendi istediği gibi bir kaos düzeni oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Aktay, Erdoğan'ın Suriye yönetimine dair sözleri için ise "Orta Doğu'da tıkanan bir siyasi durum var. Buna sebep bir sürü etken, faktör var. Tıkanan siyasetin zararını Müslüman halklar, ülkeler görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iyi bir futbol oyuncusu. Futbol oyuncusunun en büyük taktiği tıkanan bir yer varsa oyunu rahatlatmak için topu açıktan almaktır. Cumhurbaşkanımızın böyle bir manevra yaptığını görüyorum" yorumunda bulundu.