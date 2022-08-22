RTE neden Suriye’ye el uzattı?

22 Ağustos 2022 Pazartesi

Kaç yıldır bu köşede yazdığım (tabii bunu yazan salt ben değilim, Ahmet Yavuz ve bazı meslektaşlarım da dile getirdi) ama bir türlü gerçekleşmeyen beklentiye kapılar açıldı. Şüphesiz çok geç kalındı, ülkemize maddi ve manevi on milyarlarca bedeli oldu, ayrıca can ve mal kayıplarını saymıyorum, sadece son Pençe operasyonlarında 50 civarında askerimizi şehit verdik.

Nedeni, 11 yıldır süren yanlış politika! Bir liderin neyin ülkenin çıkarına olacağına neyin olmayacağına tek başına karar vermesinin ceremesini çekiyoruz.

Sorulacak soru şudur: Neden iktidar şimdi küçük ortağı ile birlikte koro halinde “barış ve çözüm çubuğu” uzatıyor Esad’a?

Evet soru şudur: Neden şimdi?

PUTİN ZOR DURUMDA MASALI

Soçi’de yaptığı ikili görüşmede Putin, “Operasyon konusunu rejim ile konuşun” dediği için mi? Putin ile neler konuşulduğunu bilmiyoruz, 3.5 saat süren bir görüşme... Bence çok şey konuşuldu, bunların işaretlerini göreceğiz.

Ancak Saray’ın medya seslerinin “Putin Ukrayna’da zor durumda, operasyona ses çıkaramaz, tam zamanı” gibi zırva beklentilerinin tam tersi gerçekleşti. Putin’in zor durumda olduğunu hiç düşünmedim. Türkiye’ye 10-15 milyar dolar bile gönderdiği yazılıyor!

Saray yıllar sonra ilk kez ABD’nin ambargolarına katılmayarak Rusya’ya bir nefes borusu oldu, tahıl görüşmelerinde olumlu puan aldı. Ve bu göreli tarafsız konumuna Batı’dan fazla ses çıkaran olmuyor. Bu açıdan Batı-Rusya açısından makbul bir olumlu pozisyon yaratıldı. Ama bundan yararlanan, sadece Moskova değil, aynı ölçüde Ankara!

NEDEN ŞİMDİ?

RTE, Soçi’ye giderken Suriye’ye dördüncü operasyona yeşil ışık alacağını, Putin’i ikna edeceğini düşünerek mi gitti, yoksa Suriye konusunda yeni bir dönem başlatma kararı, Saray’ın “görüşme paketi” içinde duruyor muydu? Bence ikincisi! Çünkü Rusya ve İran usulünce “hayır” demişlerdi! İkili görüşmede “hayır dediniz ama..” denmesi komik olur ve diyeni zor durumda bırakır!

Evet neden şimdi?

Ortadoğu’ya bakın. Evet Saray bir politika dönüşümünde. Arap ülkeleri ile İsrail ile Mısır ile...

Konuyu salt “Arap ülkelerinden para geliyor” ile açıklamak yanlış. Bu çerçeve çok eksik kalır.

DOĞU AKDENİZ’DE TECRİT

Mısır ile Müslüman Kardeşler birlikteliği, Ankara’yı açmazda bıraktı. Sisi katil ve düşman ilan edildi (tıpkı Esad gibi!). Bu kadar kör gözüm parmağına! Hiçbir devlet, lider vb. bunu yapmaz.

Hadi Suriye’ye yönelik yıllardır “Esad’ı devireceğiz, Emevi Camisi’nde namaz kılacağız, iktidarı değiştireceğiz, özgürlük getireceğiz, Suriye’yi kontrol edeceğiz, orası zaten Osmanlı artığı bir yer” gibi imkânsız bir politika izlediniz. Peki Mısır’a da mı “özgürlük” götürecektiniz, Sisi’yi devirip Müslüman Kardeşleri iktidara taşıyacaktınız!?

(Yoksa Mısır’ı da mı Osmanlı parçası olarak görüyordunuz! Kavalalı Mehmet Ali Paşa, az kalsın İstanbul’a yürüyecek ve Osmanlı sülalesiyle yer değiştirecekti, Kütahya’da durdu, unuttunuz mu?)

Doğu Akdeniz’de yalnız kaldı Ankara.

KİLİT: ATİNA

Kilit nokta Yunanistan’dır bütün bu gelişmeler içinde.

Yunanistan Mısır ile Mısır, Kıbrıs Rumları ile antlaşmalar ve işbirlikleri yaptı. Suudi Arabistan ve diğer Müslüman ülkeler de Yunanistan ile birlik ve beraberlik görüntüleri verdi ve işbirlikleri yaptı. Hele İsrail ile kopuk ilişkiler, Ankara için olumsuz resim tamamlandı. Bütün Ortadoğu Yunanistan ile birlikte.

Ankara bu fotoğrafı değiştirmek istiyor bir süredir küçük adımlarla. Mısır kendi açısından haklı olarak yavaştan alıyor!

Doğu Akdeniz’de güvenlik ve işbirliği çemberinin tamamlanması için Suriye ile barış olmazsa olmazdır.

Başka noktalar var ama meseleye ilk önce bu açıdan bakın...

Saray, “Doğu cephesini” sağlama alma politikasında!

Bu ne demek şimdi?