Yavaş'tan Akşener'e ziyaret: Yerel seçimde işbirliği olacak mı?

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimde tüm il ve ilçelerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret edeceği öğrenildi. Ziyaret içeriğinin ise 'yerel seçimde işbirliği' olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 21:36
Yavaş'tan Akşener'e ziyaret: Yerel seçimde işbirliği olacak mı?
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Yerel seçimler için partilerin aday adaylık başvurularının yanı sıra ittifak tartışmaları da devam ederken Ankara’da sürpriz bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi.

Gazeteci Serap Belovacıklı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın yarın saat 16.00'da Akşener’i ziyaret edeceğini söyledi. Belovacıklı, ziyaretin sebebinin ise yerel seçimde işbirliği olacağını aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'İŞBİRLİĞİ' ÇAĞRISI

İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıklamıştı. CHP'de ise Genel Başkan değişiminden sonra Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partiler arası işbirliği olabileceği yönünde çağrıda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in görüşeceği kulislere yansımıştı.


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