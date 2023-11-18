İYİ Parti'de istifa rüzgârı: 'Nedeni sadece ittifak değil'

Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 03:00

İYİ Parti’deki kurucu ve kritik isimlerin istifaları siyaset gündemindeki yerini koruyor. Önceki gün de sağlık politikaları başkan yardımcısı Aylin Anıl Arslan ve Ankara milletvekili Adnan Beker’in istifası, tartışma yarattı. Beker’in istifasının ardından partinin 44 olan olan milletvekili sayısı 42’ye düştü. Parti yönetimi istifalara ilişkin açıklama yapmazken kulislerde gözler istifa edeceği iddia edilen diğer milletvekillerine çevrildi.

Kurmaylar, milletvekili istifalarının süreceğini ve bazı milletvekillerinin de AKP’ye geçeceğini iddia etti. Partinin yerel seçimlere ittifaksız, “hür ve müstakil” olarak girecek olmasının istifalara gerekçe gösterildiğini söyleyen kurmaylar, “aslında partide çatırdamanın milletvekili adaylığı için temayül yoklamasının ardından başladığını” kaydetti.

‘TABANI ETKİLEDİ’

“Milletvekili aday listelerinin partiye verilen emeğe ve siyasi donanıma değil mal varlığına göre belirlendiğini” belirten kurmaylar, bu duruma karşı çıkan partinin kurucuları ve GİK üyelerinin partiden uzaklaştırıldığını iddia etti. Cumhuriyet’e konuşan bir kurmay, “Partiye emek verenler değer görmediği için partiden uzaklaştı, bu parti tabanını da etkiledi” yorumunu yaptı. İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili ise “Partinin emeği satılamaz. Milletvekili listelerinin satıldığı iddiası partilileri rahatsız ediyor” dedi.

Öte yandan, milletvekilleri Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Seyithan İzsiz ve Salim Ensarioğlu’nun da ilerleyen günlerde partiden istifa edeceği iddia edildi.

‘SÜREÇ FAYDALI OLABİLİR’

İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yakın bazı kurmaylar “partinin çürük elmalardan temizlendiğini ve bu sürecin partinin kurumsallığı noktasında faydalı olacağını” savundu.

