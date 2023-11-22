Davutoğlu adaylarını açıkladı: ‘Saadet’le ittifak vurgusu
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin yerel seçimde çıkaracağı adayları açıkladı. Davutoğlu “Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı belirleyeceğiz sonra Saadet Partisi ile bunu konuşacağız” dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı.
Aday tanıtımı öncesi açıklamalarda bulunan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı belirleyeceğiz sonra Saadet Partisi ile bunu konuşacağız. Seçim yaklaşıyor, bekleyemeyiz. Bazı yerlerden güzel haber geliyor, bütün il başkanları tek bir aday üzerinde anlaşmışlar.
Bazen biz aday göstereceğiz onlar Belediye Meclis üyeliği verecek, bazen onlar aday gösterecek biz Belediye Meclis üyeliği göstereceğiz. Ama hiçbir alanı boş bırakmayacağız. Bu güvenle yola çıkarsak biz makus talihi değiştirebiliriz. Toplantılarımızda realist oluruz ama halkın karşısında sizden tek bir olumsuz ifade duymayacağım."
Gelecek Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayları şöyle:
Ağrı: Murat Gök (Ağrı İl Başkanı)
Alanya: Mevlüt Demir (Antalya İl Başkanı)
Samsun: Mustafa Yeşilyurt (Samsun İl Başkanı)
Samsun - İlkadım: Yaşar Güngör (İlkadım İlçe Başkanı)
Samsun - Terme: Hacı Bilal Arslan
Ünye: Tevrat Korkmaz
Yozgat - Akdağmadeni: Ömer Aydoğmuş
Kars - Kağızman: Muhammet Emin Parlak
Konya - Taşkent: Emin Tezcan
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