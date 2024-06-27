Yavuz Ağıralioğlu yeni partisi için sonbaharı işaret etti: 'Mevcut milletvekilleri de olacak'

Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programa konuk olan eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ismi henüz netleşmeyen yeni siyasi partinin sonbaharda kurulacağını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:22
Yavuz Ağıralioğlu yeni partisi için sonbaharı işaret etti: 'Mevcut milletvekilleri de olacak'
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Genel seçimlerde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinin ardından partisinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, bir süredir yeni kuracağı partisi için sinyaller veriyor. 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, önceki gün AYF tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına katıldı.

Programa katılan gazeteciler, Ağıralioğlu’na parti kurma çalışmaları ile ilgili gelişmeleri sordu. Partinin sonbaharda kurulacağını ve isminin henüz netlik kazanmadığını söyleyen Ağıralioğlu, kurulacak yeni partide mevcut milletvekillerinden isimlerin olabileceğini de ifade etti.


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