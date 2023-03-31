Yavuz Ağıralioğlu'na çağrı yaptılar: Gelirse mutlu oluruz!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:46

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 18:07

İYİ Parti'den olaylı bir şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na Ata İttifakı'ndan çağrı yapıldı.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KİTLELERİMİZ PARALEL KİTLELER"

Oğan, İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun Ata İttifakı'na katılması ile ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Yavuz Bey görüştüğüm, kıymetli bir siyasetçi. Bu süreçte de telefonlaştık. Kendisine yeni sürecinin hayırlı olmasını diledim. Alacağı her türlü karara saygı duyuyorum. Muhtemeldir ki, Yavuz Bey herhalde izleyecek gibi duruyor. Nezaketen bir telefon görüşmesi yaptık. Görüşürüz, konuşuruz, bundan da mutlu oluruz. Kitlelerimiz paralel kitleler. Önümüzde 45 gün var, farklı sürprizler olur diye düşünüyorum."