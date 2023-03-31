Yavuz Ağıralioğlu'na çağrı yaptılar: Gelirse mutlu oluruz!
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na Ata İttifakı'ndan çağrı yapıldı. Sinan Oğan "Yavuz Ağıroğlu gelirse mutlu oluruz. Kitlelerimiz çok paralel, görüşürüz, sürprizler olur" dedi.
İYİ Parti'den olaylı bir şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na Ata İttifakı'ndan çağrı yapıldı.
Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"KİTLELERİMİZ PARALEL KİTLELER"
Oğan, İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun Ata İttifakı'na katılması ile ilgili, şu ifadeleri kullandı:
"Yavuz Bey görüştüğüm, kıymetli bir siyasetçi. Bu süreçte de telefonlaştık. Kendisine yeni sürecinin hayırlı olmasını diledim. Alacağı her türlü karara saygı duyuyorum. Muhtemeldir ki, Yavuz Bey herhalde izleyecek gibi duruyor. Nezaketen bir telefon görüşmesi yaptık. Görüşürüz, konuşuruz, bundan da mutlu oluruz. Kitlelerimiz paralel kitleler. Önümüzde 45 gün var, farklı sürprizler olur diye düşünüyorum."
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Soylu'dan ilk açıklama
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Korkutamazsınız'
- CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı
- Erdoğan'a zehir zemberek sözler