Yavuzyılmaz'dan otoyol ve köprü zammına: 'Bunun adı vatandaşı soymaktır!'
CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zamlara tepki gösterdi. Son bir yıl içinde yüzde 288 ile yüzde 453 oranları arasında zam yapıldığını belirten Yavuzyılmaz, "Bunun adı vatandaşı soymaktır!" dedi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)'nce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi saat 00.00 itibariyle yeniden düzenlendi. Yeni tarifeye göre, geçiş ücretlerinde neredeyse iki katına varan artış yapıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, zamlar üzerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
"Yaparsa AK Parti yapar! AK Parti, 13 Ocak 2025 itibariyle köprü, tünel ve otoyolların araç geçiş ücretlerine astronomik seviyede zam yaptı" diyen Yavuzyılmaz, "Son 1 yıl 2 hafta içinde araç geçiş ücretlerine yapılan zam oranı Çanakkale Köprüsü yüzde 288, Osmangazi Köprüsü yüzde 318, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yüzde 300, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yüzde 453, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yüzde 453, Bunun adı vatandaşı soymaktır!" ifadelerini kullandı.
Yaparsa AK Parti yapar!— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) January 12, 2025
AK Parti, 13 Ocak 2025 itibariyle köprü, tünel ve otoyolların araç geçiş ücretlerine astronomik seviyede zam yaptı.
Son 1 yıl 2 hafta içinde araç geçiş ücretlerine yapılan toplam zam oranı??
Çanakkale Köprüsü %288??
Yavuz Sultan Selim Köprüsü %300??… pic.twitter.com/aZHviRFAZa
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