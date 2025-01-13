Yavuzyılmaz'dan otoyol ve köprü zammına: 'Bunun adı vatandaşı soymaktır!'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:21

Güncelleme: 13.01.2025 - 10:21

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)'nce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi saat 00.00 itibariyle yeniden düzenlendi. Yeni tarifeye göre, geçiş ücretlerinde neredeyse iki katına varan artış yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, zamlar üzerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"Yaparsa AK Parti yapar! AK Parti, 13 Ocak 2025 itibariyle köprü, tünel ve otoyolların araç geçiş ücretlerine astronomik seviyede zam yaptı" diyen Yavuzyılmaz, "Son 1 yıl 2 hafta içinde araç geçiş ücretlerine yapılan zam oranı Çanakkale Köprüsü yüzde 288, Osmangazi Köprüsü yüzde 318, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yüzde 300, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yüzde 453, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yüzde 453, Bunun adı vatandaşı soymaktır!" ifadelerini kullandı.