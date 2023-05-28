Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:52

Güncelleme: 28.05.2023 - 17:52

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yarın yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu öncesinde yurttaşlar alkol yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Alkol yasağı ne zaman bitecek? 28 Mayıs seçim günü alkol satışı yasak mı? Alkol yasağı saat kaçta bitecek? İşte ayrıntılar...

SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIN ALMAK YASAK MI?

2013 yılından beri Türkiye'de alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılması yasak. Yasaya göre; alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz.

SEÇİM GÜNÜ ALKOL YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için YSK tarafından ilan edilen yasakların ne zaman biteceği merak ediliyor. 28 Mayıs seçim günü saat 06.00'da başlayan alkol yasağı bu gece 24.00'te sona erecek.

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?

Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

- Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.