Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama: ‘Cehennem yaşanır’

Yayınlanma: 03.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.02.2025 - 04:00

Terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan’ın “terör örgütünün silah bırakması çağrısını 15 Şubat’ta yapacağı” kulislerde konuşulurken DEM Parti Şanlıurfa milletvekili ve terör elebaşısının yeğeni Ömer Öcalan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terör elebaşısıyla yaptığı görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ömer Öcalan, “Öcalan, ‘Bu mesele çözülürse yaşam kapısı herkese açılır, bu mesele çözülmezse Türkiye Anadolu’ya çekilir ve cehennemini yaşar. Ortadoğu’da yeni bir sistem kurabilecek olanlar Kürtlerdir ve kendileriyle birlikte diğer halkları kaldırabilirler’ dedi” ifadelerini kullandı.

‘ELLİ GAZZE OLUR’

PKK’nin Suriye’nin kuzeyindeki kolu YPG’nin elebaşısı Mazlum Abdi, önceki günlerde İtalyan gazetesi İl Manifesto’ya yaptığı açıklamalarda, terör elebaşısının 15 Şubat’ta açıklama yapacağını, açıklamanın görsel olabileceğini ve açıklamada Suriye’nin kuzeyine de ilişkin mesajların bulunacağını belirtti.

Ömer Öcalan ise önceki günlerde amcasıyla 23 Ekim’de bir saat 40 dakika süren görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Öcalan, tepkilere neden olan DEM Parti Eşbaşkanı Tülay Hatimoğullarını’nın “Gazze” açıklamasına gönderme yaparak “Türk medyası bu sözü çarpıttı. Ama Öcalan şunu söylemişti; Kürt meselesi çözülürse, Ortadoğu meselesi çözülürse, Ortadoğu’nun önü aydınlanır. Ama Kürt meselesi çözülmezse ve Ortadoğu meselesi çözülmezse, şimdi bir Gazze var, bu elli Gazze olur” dedi. Gazetecinin “Türkiye de dahil mi” sorusuna Öcalan “elbette” yanıtını verdi.

‘HERKES HEYBESİNİ BOŞALTMALI’

Terör elebaşısı Öcalan’ın kendisine “Türkiye kendini çözüm için hazırlamazsa, gelecekte Suriye, Irak, İran ve uluslararası güçlerin birçok planı var dedi. Buralarda devlet ilan edilmesi ihtimali de var” dediğini aktaran Ömer Öcalan, gazetecinin “Eğer Öcalan bir çağrı yaparsa, PKK ya da Kandil’in Öcalan’ın çağrısına uyacağına inanıyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cevabı bende olmayabilir. Temelin hazırlanması gerekiyor. Güvenle herkesin heybesini boşaltması gerekiyor. Bu mesele çözülmezse bugün PKK’dir, KCK’dir, yarın başka bir şeyin ortaya çıkma ihtimali var.”