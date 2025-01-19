Yurttaşa sordular: 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
Asal Araştırma, düzenlediği ankette katılımcılara “Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?” diye sordu.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının ardından DEM Parti heyetinin Öcalan’ı İmralı’da ziyaret etmesiyle devam eden süreçte Asal Araştırma tarafından dikkat çeken bir anket gerçekleştirildi.
Firmanın 1800 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara “Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?” diye soruldu.
Anketin sonucuna göre, yüzde 86.4 ‘hayır, çıkmamalı’, yüzde 3.1 ‘evet, çıkmalı’, yüzde 10.5 ise ‘fikrim yok’ cevabını verdi.
Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı ?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) January 19, 2025
??Hayır çıkmamalı:%86.4
??Evet çıkmalı:%3.1
??Fikrim yok/Cevap yok:%10.5
?? Ocak 2025 | ?? 1.800 pic.twitter.com/6b7Cn6CuYH
Etiketler: #Abdullah Öcalan #ev hapsi #ANKET
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