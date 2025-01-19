Yurttaşa sordular: 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'

Yayınlanma: 19.01.2025 - 20:07

Güncelleme: 19.01.2025 - 20:07

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının ardından DEM Parti heyetinin Öcalan’ı İmralı’da ziyaret etmesiyle devam eden süreçte Asal Araştırma tarafından dikkat çeken bir anket gerçekleştirildi.

Firmanın 1800 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara “Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?” diye soruldu.

Anketin sonucuna göre, yüzde 86.4 ‘hayır, çıkmamalı’, yüzde 3.1 ‘evet, çıkmalı’, yüzde 10.5 ise ‘fikrim yok’ cevabını verdi.