Yeni Adalet Bakanı Bozdağ, Meclis'te yemin etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek görevine başladı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Başkan Vekili Bilgiç, "görevden af" talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'ün yerine atanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yemin etmesine ilişkin tezkereyi okudu.
Kürsüye çıkan Bozdağ, yemin ederek görevine başladı.
Bakan Bozdağ'ın okuduğu metin şöyle:
"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."
Bekir Bozdağ, ardından milletvekillerinin tebrik mesajlarını kabul ederek, Meclis’ten ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre Bozdağ’ın milletvekilliği de düştü.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Şuşa Beyannamesi onaylandı
- Yeni transferler gelecekten umutlu
- Bekir Bozdağ göreve başladı
- Usta isim, Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil oldu
- Üniversitede yedikleri yemekten zehirlendiler
- Prof. Dr. Şen'den 'MOBESE' çok sert tepkisi
- Hatayspor'dan transfer açıklaması
- Ünlü oyuncu Wilma Elles maruz bırakıldığı tacizi anlattı
- Ukrayna, Polonya ve İngiltere arasında yeni ittifak
- Hikmet Karaman iddialı konuştu