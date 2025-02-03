Yeni anket açıklandı: Yurttaşlar önseçime olumlu yaklaştı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:23

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:24

Aksoy Araştırma, 29 Ocak’ta yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan yurttaşlara, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını 1.6 milyon kişilik parti üyeleri içerisinde yapılacak önseçimle belirleme kararını nasıl karşıladıkları soruldu. Anket sonuçlarına göre, Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 69,7’si kararı olumlu karşıladı.

PARTI BAZINDA DÜŞÜNCELER DİKKAT ÇEKİYOR

Katılımcılar, 2023 Milletvekili Seçimleri’ndeki oy tercihlerine göre sınıflandırıldığında, tercihi CHP olan katılımcıların yüzde 90,1’inin karardan memnun olduğu görüldü. İYİ Partili katılımcıların yüzde 92,2’si soruya olumlu dönüş yaptı. DEM Partili katılımcıların ise kararı yüzde 93,5 oranında olumlu karşıladığı görüldü. MHP’lilerin yüzde 61,5’i karara olumlu yanıt verirken yüzde 30,8’i olumsuz karşıladı. AKP’ye oy vermiş katılımcıların yüzde 47,3’ü kararın olumsuz olduğunu belirtirken, yüzde 44,5’i önseçim yöntemini olumlu bulduğunu belirtti. 2023'te oy kullanmayan katılımcılar yüzde 69,6 oranında olumlu dönüt verdi.