Yeni anket açıklandı: Yurttaşlar önseçime olumlu yaklaştı
Aksoy Araştırma’nın CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını parti üyeleri içerisinde yapılacak önseçimle belirleme kararına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarına göre, Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 69,7’si karara olumlu bakıyor. CHP'de bu oran yüzde 90'ı buluyor.
Aksoy Araştırma, 29 Ocak’ta yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan yurttaşlara, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını 1.6 milyon kişilik parti üyeleri içerisinde yapılacak önseçimle belirleme kararını nasıl karşıladıkları soruldu. Anket sonuçlarına göre, Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 69,7’si kararı olumlu karşıladı.
PARTI BAZINDA DÜŞÜNCELER DİKKAT ÇEKİYOR
Katılımcılar, 2023 Milletvekili Seçimleri’ndeki oy tercihlerine göre sınıflandırıldığında, tercihi CHP olan katılımcıların yüzde 90,1’inin karardan memnun olduğu görüldü. İYİ Partili katılımcıların yüzde 92,2’si soruya olumlu dönüş yaptı. DEM Partili katılımcıların ise kararı yüzde 93,5 oranında olumlu karşıladığı görüldü. MHP’lilerin yüzde 61,5’i karara olumlu yanıt verirken yüzde 30,8’i olumsuz karşıladı. AKP’ye oy vermiş katılımcıların yüzde 47,3’ü kararın olumsuz olduğunu belirtirken, yüzde 44,5’i önseçim yöntemini olumlu bulduğunu belirtti. 2023'te oy kullanmayan katılımcılar yüzde 69,6 oranında olumlu dönüt verdi.
Türkiye Monitörü 2025 Yılı Ocak Araştırması’nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını ön seçim ile belirleme kararını sorduk.— Aksoy Araştırma (@AksoyArastirma) February 3, 2025
Toplumun %69,7'si bu kararı beğendiğini ifade ediyor.
Araştırma 29 Ocak tarihinde %95 güven aralığında %3 hata payı ile NUTS2 illerinde… pic.twitter.com/DZ1dlOLnGR
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