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Demokratik Bir Hareket: Önseçim

31 Ocak 2025 Cuma

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için önseçim yapılmasına karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında bu durumu resmen ilan etti.

Özel, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının partinin 1 milyon 600 bin üyesinin oy kullanması sonunda belirleneceğini açıkladı. Bu karar Türk demokrasi tarihi için önemli bir karardır. Kısa bir bilgi: 1980 askeri darbesinden sonra kabul edilen “Siyasi Partiler Kanunu” ile gerek milletvekili gerek belediye başkanı adaylarının önseçimle belirlenmesi modeli terk edildi.

Oysa önseçim demokratik bir modeldir ve CHP’de 1980’den önce gerek milletvekilleri gerek belediye başkanları, gerekse belediye meclis üyelerinin saptanmasında yaygın olarak uygulanıyordu. Yukarıdan belirlenen kontenjanla aday tespiti az kullanılan bir yoldu. 1980’den sonra kontenjanla aday tespiti temel uygulama; önseçim ise istisna oldu, unutuldu.

Tüm bu nedenlerle CHP’nin aldığı önseçim kararı, AKP’nin tek adam yönetimini uyguladığı bu zaman diliminde çok önemli ve ilerici bir harekettir.

Aslında, önseçim parti içi küslükleri ve kırılmaları da ortadan kaldırır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir ayrılık yaratması olasılığını ortadan kaldırmak için CHP Genel Merkezi’nin iki başkanla da önseçim konusunu değerlendirdiği ve onların da görüşlerinin alındığı anlaşılıyor. Böylece, cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde sürtüşme, ayrılık yaratma olasılıkları da en az düzeye indirilmiş olacaktır.

Siyasal iktidarın demokratik yöntemleri bırakıp gazetecileri gözaltına aldığı, tehlikeli gördüğünü bertaraf etmeyi, “düşman ceza hukuku” yaratmayı ve halkı kutuplaştırmayı amaçlayan politikaları amansız bir biçimde uyguladığı bir dönemde CHP’nin halka dönmesi, tüm üyelerle önseçime yönelmesi son derece önemlidir.

Bu karar sadece CHP açısından değil, ülkemizde bugün yaşanan demokrasi karşıtı uygulamalara karşı da önemli bir yanıttır.


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