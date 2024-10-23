Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı: 'FETÖ porpagandası' iddiası
FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ölmesinin ardından sosyal medya üzerinden propoganda yaptıkları iddiasıyla aralarında Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
FETÖ lideri Fethullah Gülen’in, 21 Ekim’de öldüğünün açıklanmasının ardından örgüt üyeleri sosyal medyada hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan örgüt propagandası yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı.
GÖZALTINA ALINDILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün FETÖ terör örgütü propagandasına ilişkin başlatılan soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Önleme Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yapılan tespit üzerine aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
"Terör örgütü propagandası" mahiyetinde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
HESABINA ENGELLEME
Öte yandan Kazım Güleçyüz'ün X hesabına da Türkiye'den erişim engeli getirildi.
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