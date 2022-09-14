Yeni hedef Mohsen Namjoo: Dinciler çağrılara başladı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 12:18

Son aylarda çeşitli illerde düzenlenecek birçok festival ve etkinliğin mülki idare amirleri üzerinde etki oluşturup iptal edilmesine sağlayan dinci çevrelerin yeni hedefi dünyaca ünlü İranlı müzisyen, söz yazarı ve müzik bilimcisi Mohsen Namjoo oldu.

Orkestrasıyla 5 konserlik turne için aralık ayında Türkiye'ye gelecek olan usta sanatçıya karşı sözkonusu çevreler, konserlerin engellenmesi için şimdiden çağrı yaparak çalışmalara başladı.

Daha önce birçok ildeki festivallerin yasaklanmasını "üstlenmesiyle" bilinen, İsmailağa cemaatinin sosyal medyada önde gelen isimlerinden olan ve cemaat bağlantılı 'Müdafa-i İslam Hareketi' isimli bir yapının da başında bulunan Erdem Özveren, Namjoo konserlerine karşı çağrı yapanların da başını çekti.

Özveren, 3-10 Aralık tarihleri arasında sırasıyla İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Van'da dinleyicileriyle buluşacak olan usta sanatçıya karşı Twitter üzerinden "Ülkemizde ki tüm müslümanları ilgilendiren ve tepki göstermesini beklediğim çok önemli bir meseleyi sıralı halde paylaşacağım lütfen sizde "mutlaka" paylaşın!" diyerek şu çağrıyı yaptı:

"Mohsen Namjoo ABD'de yaşayan İran'lı şarkıcı. Kurân ayetlerini şarkı yaptığı için 5 yıl hapis cezası alınca İran'dan kaçarak ABD'ye yerleşti. Kurân'daki Şems, Nebe ve Tekvir surelerini müzik aletleri eşliğinde şarkıya çevirmesi ile biliniyor. İran'lı olmasına rağmen İran'a girişi yasak ama ne gaflettir ki ülkemizde sık sık konserlere çağrılıyor. Aralık ayında da 5 ilde konseri var!

Kurân ayetlerini şarkı yapan bu ahlâksızın konser biletleri Biletix'de satışta. Kurân ve ezân uğruna şehit kanları ile sulanmış bu topraklarda konser verememesi için tüm kardeşlerimizi İçişleri, Dışişleri ve Kültür Turizm çağrı yapmaya davet ediyorum. "

Özveren'in Mohseen Namjoo konserlerinin iptal edilmesi çağrısını içeren paylaşımlarının binlerce takipçisi tarafından da paylaşıldığı görüldü.