Yeni Şafak'ta 'PKK' bilmecesi: 'Süreç başladı' haberi kısa sürede silindi

AKP'ye yakın Albayrak Medya Grubu bünyesindeki Yeni Şafak gazetesi, "Terörsüz Türkiye" diye adlandırılan süreç kapsamında Irak'ta terör örgütü PKK üyesi 20 kişilik bir grubun teslim olduğunu öne sürdüğü bir haber yayınladı.

Gazetenin internet sitesinde "PKK'nın silah bırakma süreci başladı: Terörsüz Türkiye yolunda kritik gelişme" başlığıyla servis edilen haberde şu ifadeler yer aldı:

"PKK’nın silah bırakma kararı, sahada somut adımlarla ilerliyor. Örgüte bağlı 20 kişilik bir grubun Irak’ta teslim olduğu bildirildi. Bu gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülük ettiği “Terörsüz Türkiye” sürecinin resmen hayata geçtiğini gösteren en somut eşik olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki 10 gün içinde örgütün tamamen silah bırakmasına yönelik beklentiler bulunuyor. Irak’taki 20 kişilik bir grup güvenlik güçlerine teslim oldu."

Ancak ilgili haber kısa süre sonra herhangi bir açıklama yapılmadan yayından kaldırıldı.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla kendini feshetme kararı alan PKK'nin silah bırakma sürecini günler içinde başlatacağı yönünde iddialar dile getirilmişti.



