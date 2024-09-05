Yeni Şafak yazarı Ali Saydam yazdı: AKP’deki liyakatli atama şaşırtmış...

Yayınlanma: 05.09.2024 - 14:34

Güncelleme: 05.09.2024 - 14:39

AKP’deki Merkez Karar ve Yönetimi Kurulu toplantısına değinen Saydam partideki dönüşüme dair görüşlerini sundu. Saydam’ın yazısındaki bir bölüm ise dikkat çekti. Saydam yazısında ‘uzun yıllarını AKP’ye vermiş iki isim’ diye tanıttığı kişilerin aralarındaki konuşmayı yazdı. Saydam, yazıda bahsi geçen iki kişinin üst düzey bir kadroya yapılan atamayı konuştuklarını belirtip bu konuma liyakatli bir ismin atanmasından dolayı şaşırdıklarını ekledi.

Saydam bunu ‘değişim’ olarak yorumlarken AKP’deki liyakatli atamaya AKP’li isimlerin bile şaşırdığını kabul etmiş oldu.

Saydam’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle: Geçenlerde AK Parti’ye uzun yıllardır gönlünü ve mesaisini vermiş olan iki kişinin arasında geçen bir konuşmaya kulak misafiri oldum… Çok önemli üst düzey bir kadroya yeni bir atama yapılmış, atanan kişinin olağanüstü nitelikli olması ikisini de şaşırtmıştı… Biri öbürüne diyordu ki, “Yahu mükemmel yetişmiş bir eleman bu… Arkasında da kimse yok!... Nasıl olmuş acaba?..”