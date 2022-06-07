Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk: 'Ücretli ve dar gelirlilerin dışındakilerin geçim derdi yok'

07 Haziran 2022 Salı, 11:43

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, AKP'nin Kızılcahamam Kampı'nda partilere ekonominin durumuyla ilgili sunum yaparken "Dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor" ifadelerini kullandığı öğrenilmişti.

İktidarın ekonomi politikalarına ilişkin Bakan Nebati'nin itiraf niteliğindeki sözleri, yurttaşların büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli ve dar gelirlilerin durumunu da bir kez daha ortaya koydu. Nebati'nin sözlerini iktidara yakın Yeni Şafak yazarı da bugünkü köşe yazısıyla destekledi(!) Öztürk, Türkiye’de ülkenin büyük bir çoğunluğunu oluşturan “ücretli ve dar gelirliler”in dışındaki kimsenin geçim derdi olmadığını söyledi.

Öztürk, bugünkü köşe yazısından bir bölüm şöyle:

"Üretim çarkları harıl harıl çalışıyor. Faiz artırmamakta direnen bir hükümet var. Ve gerekçesi de “Faiz artırsaydık üretim dururdu. Çarklar durunca büyüme sağlanamazdı.”

Çarkların döndüğü, üretimin devam ettiği bir ortamda enflasyon da azmış durumda. Fiyat artışlarının nedenleri nedir ya da enflasyon nasıl düşer meselesine kafa yoranlar aynı zamanda büyümenin devamına da kafa yoruyor.

ÜCRETLİ VE DAR GELİRLİ DIŞINDAKİLERİN GEÇİM DERDİ YOK

Hal böyle olunca, ücretliler ve dar gelirliler dışındakilerin geçim derdinin olmadığını söylesek yalan olmaz.

O halde dar gelirlinin gelirlerini artırma konusunda atılacak adımların desteklenmesi lazım öyle değil mi?

Muhalefet de sürekli olarak fakir fukaranın perişanlığına vurgu yapıyor. Tam da böyle bir atmosferde hükümet, 5 milyonu aşkın memur ve emekli için 3600 ek gösterge adımı atıyor. Çiftçinin özellikle de buğday ve arpa üreticisi çiftçinin desteklenmesi için geçen yıla oranla 3 kat fazla alım fiyatı veriyor.

Muhalefetimizi, “Kaynağın nerede? Bütçeye ek yük getiriyorsunuz? Enflasyonu daha da azdıracaksınız” diyerek ses yükseltiyor."