Bakan Nebati’nin ‘Dar gelirlileri düşünmedik’ itirafına Erdoğan’dan tepki
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin AKP’nin Kızılcaham kampındaki, “Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar” sözleri, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda da gündemdeydi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin dar gelirlilerle ilgili açıklaması dün gerçekleşen kabine toplantısında da hararetli tartışmalara neden oldu.
Bu nedenle Nebati, saat 14.50’de başlayan toplantı sürerken 15.30’da, sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme yapmak zorunda kaldı ve ekonomi politikalarının esasının “yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmak” olduğunu savundu. “Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir” diyen Nebati, bu kapsamda, dar ve sabit gelirli yurttaşları korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdiklerini ileri sürdü. Uyguladıkları politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük yurttaşların alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Nebati, “Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz” dedi.
ERDOĞAN’I KIZDIRDI!
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Nebati’nin “dar gelirliler” ile ilgili yaptığı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “kızdırdı”. Erdoğan’ın, toplantıda, Nebati’ye, “iktidarın bugüne değin dar gelirliler ile ilgili çeşitli destek ve yatırımlar yaptığını, bu nedenle kendisinin açıklamasında bu yatırımların göz ardı edildiğini ve bu nedenle Nebati’nin sözlerine tepki gösterdiği” ileri sürüldü. Nebati’nin de açıklamayı “Erdoğan’ın tepkisi üzerine, kabine toplantısı devam ederken yapmak zorunda kaldığı” kaydedildi.
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