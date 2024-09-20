HÜDA PAR+AKP+MHP şirketi

20 Eylül 2024 Cuma

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kameranın karşısına geçmiş şımarık bir eda ile ve pişmiş kelle gibi sırıtarak “Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasanın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır” diyor.

Diyor da bu cahil adam bütün anayasaların ipotek koyan bir rehber olduğundan habersiz. Beğenmediğiniz anayasa maddesini kaldırmak da ipotek koymaktır. TC Anayasası’nın 4. maddesine karşı olan bir kimse ilk üç maddesine de karşıdır. Bunu söyleyen insana sözlükteki bütün kötü sıfatlar yapıştırılabilir.

10 Eylül 2024 tarihli “Kemalizm sapıklıkmış” ve 13 Eylül 2024 tarihli “HÜDA PAR’ın parti programı” yazılarımla bu fesat yuvası partiyi ihbar etmiştim. Şimdi, son (2023) genel seçimde ve daha sonra Cumhur İttifakı’nın dışarıdan destekçisi olan HÜDA PAR bu ittifakın hukuken olmasa da ortağıdır.

Cumhur İttifakı, HÜDA PAR’ın desteğine itiraz etmediğine göre bu parti “Cumhur İttifakı Şirketi”nin fiili ortağıdır. Önce bunu saptamamız gerekiyor. Siyasal partilerin ortaklığı ticaret ortaklıklarına (limited, komandit ve anonim) benzemez. Siyasal partiler ortaklığında ya da koalisyonunda her ortak öteki ortağın yaptığından sorumludur. Ortak olmayan partiler arasında da bir başka sorumluluk ilişkisi vardır. Bir olguya, bir söze, bir cümle ya da programa karşı çıkmamak onaylamak anlamına gelir.

AKP ve MHP (“Millici Hareket Partisi”) ortak olamasalar da HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, “Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasanın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır” sözlerinden ebediyen sorumludur.

“Milliyetçi” olup bir türlü “milli” olamayan MHP dut yemiş bülbül gibi susmakta. Bir başka parti ya da kurum ve kuruluş aynı cümleyi söyleseydi yeri göğü inletirdi. AKP’nin duruş ve taktiği belli, kendi söyleyemeyeceği şeyleri MHP ve HÜDA PAR ağzına söyletiyor.

Anayasanın ilk dört maddesine ve dolayısıyla 174. maddesine karşı olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 4. maddeyi nasıl kaldıracak ya da kaldırtacak? Bunu kendisine sormak zorundayız. Ama ben DP genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt’un gazetelerde yer alan tepkisini aktarmakla yetineceğim:

“İyi dinle. Anayasanın 4. maddesi üzerinden şark kurnazlığı, tilki kurnazlığı yapıyor. Dördüncü madde değişsin istiyorsun ya, kendini akıllı zannetme. Aklımızla oynama. Anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. madde değiştirilemez Zekeriya Yapıcıoğlu. Sen ve senin gibiler Türk düşmanısınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanısınız. Türk bayrağı düşmanısınız. Türk milletine ve Mustafa Kemal Atatürk’e düşmansınız. Bunu delikanlı gibi söyleyin. Gelin AKP ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yüreğiniz yetiyorsa anayasayla ilgili değişiklik teklifini birlikte verin. Recep Tayyip Erdoğan görev verdi, televizyon televizyon dolaşıyor. Ortalığı birbirine katmaya çalışıyor. Milleti birbirine düşman etmeye çalışıyorsun. Sen insan olsan Güneydoğu’da gençlerin sorunlarıyla ilgilenirsin. Kürt halkının ekonomik sorunlarıyla ilgilenirsin. Çiftçiyle ilgilenirsin. Tek derdin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmak. Anayasanın ilk dört maddesini değil sana, kralına değiştirmeyiz. Can verir yine değiştirmeyiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti!”

DP Milletvekili Enginyurt, yaptığı açıklamada milletvekili yemininde yer alan “... Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim” bölümünü hatırlatıyor ve “HÜDA PAR’lı vekiller namus ve şerefini sorgulamalılar. ‘Ahmak’ sözünü kullandı diye Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis cezası verenlere çağrıda bulunuyorum; anayasaya sadakat sözünü yerine getirmeyen HÜDA PAR kapatılmalı, Yapıcıoğlu tutuklanmalıdır” diyor.

Evet, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 4. maddeyi nasıl kaldıracak ya da kaldırtacak? Bunu kendisine sormak zorundayız. Ama ben R.T. Erdoğan ile özellikle de milliyetçi olup milli olamayan MHP’nin genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Zekeriya Yapıcıoğlu ile partisinin haddini bildirmek ve dahası bu partiyi cumhuriyet savcılarına ihbar etmek zorunda olduklarını düşünüyorum. Yoksa ortak olurlar!