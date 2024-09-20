Tarih HÜDA PAR’ı TBMM’ye sokanlardan da hesap sorar!

20 Eylül 2024 Cuma

Yıl 2021, günlerden 10 Şubat’tı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı’nda konuşmuş ve “Asrın ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa metni ortaya çıkartmalıyız” diyerek partilere yeni anayasa çağrısında bulunmuştu.

Ayasofya’ya baş imam olarak atanan Mehmet Boynukalın’ın, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili olarak “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslamdı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” dediği bir dönemdi.

Erdoğan’ın çağrısı siyaset dünyasını hareketlendirince herkes ağzındaki baklayı ortaya dökmeye başlamıştı. Örneğin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Günün birinde zemin ve şartlar daha uygun olduğunda hepsi konuşulabilir” demiş, sözleri tepki görünce “Partimizin tutumu açıktır. Gündemimizde yeni anayasa yoktur” açıklamasıyla geri adım atmıştı.

Eski TBMM başkanı ve o dönemde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu başkanvekili olan İsmail Kahraman, “Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir” deyince ortalık iyice karışmıştı.

Kahraman’a tepkiler sürerken ilginç bir olay olmuş, Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ilk 4 maddeyi değiştirmek istediğini söyleyerek “Birileri de çıkıyor, gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Tarih CHP gibi Cumhuriyetin en eski partisini HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden hesap soracaktır” demişti.

PKK VE HİZBULLAH’A TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEYENLERLE EL ELE!

Bunları hatırlattıktan sonra konuyu HÜDA PAR’a getireceğim. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçenlerde bir TV programında, “Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Bir daha söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. İlk 4 madde değil, 4. madde, tamam mı?” diyerek niyetini bir kez daha açık etti.

“Çocuk yaşta evliliği” olumlayan sözleriyle de gündeme gelen Yapıcıoğlu’nun partisinin programında “Tüm yönleri ile eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir” gibi maddeler yer alıyor. Ayrıca vatandaşlık tanımından Türklük ifadesinin çıkarılması, feodal kültürün şeriatçı simge isimleri Saidi Nursi, Şeyh Sait ve Seyit Rıza konusunda devletin özür dilemesi, medreselere resmi statü tanınması, Kürtçenin ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi gibi talepleri de var.

Kuruluşundan itibaren domuz bağıyla yaptığı katliamlarla hatırlanan terör örgütü Hizbullah ile ilişkilendirilen HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Yapıcıoğlu, PKK ve Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediğini söylüyor. Bu kişi, 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhur İttifakı’na dahil olmadan ittifaka dışarıdan destek verdi ve 4 HÜDA PAR milletvekili, TBMM’ye AKP listelerinden girdi!

ŞİMDİ ERDOĞAN YANITLASIN

Yapıcıoğlu, geçen yıl mayıs ayında Erdoğan’ın Beştepe’deki konuşması sırasında sahneye davet edildi ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Sinan Oğan ile birlikte Erdoğan’ın yanında el ele tutuşan kadroda yer aldı. Bununla da kalmadı; Malazgirt Savaşı’nın Bitlis’in Ahlat ilçesindeki yıldönümü etkinliklerinde de diğer liderlerle birlikte sahnedeydi, kuvvet komutanları ile Selçuklu mezarlığındaki ziyarette aynı karede yer aldı!

Öyleyse şimdi AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıt vermesi gerekiyor.

Bu gerçekler ortadayken; anayasanın ilk 4 maddesini hedefleyen, gerçek niyeti ortaya çıkınca millete “ahmak” diyen, çocuk yaşta evliliği normalleştirmeye çalışan, PKK ve Hizbullah’a terör örgütü diyemeyen, eyalet sisteminin tartışılmasını isteyen bu şahsı TBMM’ye milletvekili olarak soktunuz, onunla el ele tutuşup pozlar veriyorsunuz. Tarih bunun da hesabını soracaktır değil mi?!