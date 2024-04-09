Yeni Şafak yazarından 'AK Parti'de çete' iddiası: 'İslamcılardan kurtulmalı' diyorlar

Yayınlanma: 09.04.2024 - 11:18

Güncelleme: 09.04.2024 - 11:18

AKP'nin yerel seçim hezimetinin ardından partiye yakın medya organlarındaki köşelerden çarpıcı çıkışlar gelmeye devam ediyor. AKP içerisindeki taraflaşmaya işaret eden yazılardan biri bu kez Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'dan geldi.

Yazısının başlığı olarak da kullandığı "AK Parti İslamcılardan kurtulmalı mı?" soruya Kılıçarslan, yazısının girişinde "AK Parti Genel Merkezi’nde çok güçlü olduğunu düşünen bir ekip (çete mi demeliydim?) ile onların beslediği trol, ajans hesapları, köşe yazarları ve benzerlerinden oluşan bir toplam “evet” diye cevap veriyor uzun süredir" yanıtı verdi.

Kılıçarslan şöyle devam etti:

"İhvan çizgisinin bütünüyle tasfiye edildiğine (dahası edilmesinin şart olduğuna) inanan, Türkiye’nin dış politikasında oluşan kimi zikzaklara herkesin kayıtsız şartsız uyumlanmasını talep eden, İslamcıların tamamını 'kendilerine mahsus bir ajandaya da sahip olmaları' yüzünden eleştiren bu ekibin (çete mi demeliydim?) en başat özelliği ise ekibi oluşturan çoğu insanın eskiden radikal diyebileceğimiz derecede İslamcı olması. Vaktiyle o sertliği kabul edip üreten bünyeleri bugün de aynı sertliği 'AK Parti İslamcılardan kurtulmalı mı?' sorusuna coşkuyla 'evet' derken gösteriyorlar. Karakter değişmiyor, 'pozisyon' değişiyor anlayacağınız."

Bahsettiği AKP'deki ekibin İslamcılardan "şık bir çalımla" kurtulmak istediğini öne süren Kılıçarslan, bunun büyük oranda da başarıldığını iddia edip yerel seçimdeki sonuçlara işaret etti. "Son yerel seçimde ortaya çıkan 'kendini temsiliyetsiz hisseden insanlar' durumu hemen her şeyi izah ediyor" diyen Yeni Şafak yazarı, "Şimdi troller, ajans hesapları üzerinden İslamcıların üzerinde tepinmeye çalışıp seçim başarısızlığını onlara ihale etmenin derdine o yüzden düştüler. E ama sürekli söyledim, yine söyleyeyim: Politik olarak yeteri kadar temsil edilmediğini düşünen insanlar kendilerine yeni temsiliyet alanı bulurlar. İslamcıları sadece 'kendilerinden oy alınması gereken insanlar' olarak görür de hiçbir politik taleplerine kulak asmazsan İslamcılar da ağır ağır yol alır" ifadelerini kullandı.



