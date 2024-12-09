Yeni Şafak yazarından 'Esad' iddiası: '28 Mayıs seçimleri sürecinde karar verildi'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:58

Güncelleme: 09.12.2024 - 10:58

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarlarından ve gazetenin internet sitesinin yönetmeni Ersin Çelik, terör örgütü HTŞ öncülüğündeki cihatçıların Suriye'de Esad yönetimini devirmesini Türkiye'deki 2023 yılında yapılan genel seçimlere bağladı.

Ersin Çelik, bugün kaleme aldığı "İşte o bir sabah..." başlıklı yazısında, cihatçıların Suriye'deki hızlı ilerleyişine şaşıranların "Rusya nerede? İran’a ne oldu? Rejim niçin direnmiyor?" diye sorduğunu belirtip "En garibime giden soru da şuydu: Türkiye bu hamlenin neresinde?" dedi.

Çelik, bu süreçte Türkiye'nin "oyun kurucu" olduğunu öne sürüp MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 28 Mayıs 2023 akşamı, Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlarken söylediği “Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez” şeklindeki sözlerine işaret etti.

"KILIÇDAROĞLU KAZANSAYDI..."

Yeni Şafak yazarı iddiasına o şöyle devam etti:

“Nasıl yani Esed’in devrilişi 28 Mayıs seçimleri sürecinde mi karar verildi” diyenler olacaktır. Tam olarak böyle olduğunu düşünüyorum. 14 Mayıs’ı Cumhur İttifakı, 28 Mayıs’ı da Erdoğan kazanmasaydı, Beşşar Esed bugün Şam’daki sarayında oturmaya devam edecek ve Türkiye’den gönderilen Suriyelilere çok ağır zulümler ediyor olacaktı. Bunun en büyük delili de 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı seçilmek için küresel sermayeyi, Joe Biden’ı, Avrupa Birliği’ni, İran’ı ve diğer uluslararası güçleri arkasına alan, uçtan uça kesimlerin desteği ile adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Suriye Ordusu Şam’a ilerlerken yaptığı açıklamadır.

Bakın!.. Halep alınırken, sabık CHP liderinin kurduğu cümle Esed’in son anda Amerika’dan yardım istemesiyle neredeyse aynı kapıya çıkıyor: “Türkiye, en kısa sürede bütün güçleri kendinde toplayan, teslim alınan ve tehdit edilebilen bu tek adamlı Saray Rejiminden kurtulmalıdır.”

Türkiye yine ve neden mi Erdoğan’dan kurtulmalıydı? Çünkü Suriye’de tüm coğrafyada denklemi değiştirecek bir hamle yapılmıştı. Kılıçdaroğlu işte bunu gördü ve neyse ki Cumhurbaşkanı değildi. Bu nedenle Erdoğan’ın 28 Mayıs zaferi, ‘8 Aralık Suriye Devrimi’nin mihenk taşıdır."