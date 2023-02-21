Yeni Şafak'ın 'kentsel dönüşüm' hassasiyeti! Cumhuriyet'in haberi yerinde duruyor ama...

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi, gazetemiz Cumhuriyet'in internet sitesinde 2017'de yayınlanan "kentsel dönüşüm protestosu" konulu bir haberin kaldırıldığını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:04
Yeni Şafak'ın 'kentsel dönüşüm' hassasiyeti! Cumhuriyet'in haberi yerinde duruyor ama...
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hiçbir sorumluluk kabul etmeyip muhalefeti hedef alan iktidar çevreleriyle birlikte yandaş medya organları da akıl almaz yollara başvurmaktan geri durmuyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi de bu organlar arasında önde geliyor. Albayrak Medya Grubu'na ait gazete, depremlerin ardından tartışma konusu haline gelen "kentsel dönüşüm" uygulamaları üzerinden gazetemizi Cumhuriyet'i hedef almak istedi.

İktidar güdümlü gazete, internet sitesindeki haberinde, 2017 yılında Cumhuriyet.com.tr'de yayımlanan "Yurttaşlar Antakya Belediyesi'ni protesto etti: Kentsel dönüşüm istemiyoruz" başlıklı haberimizi yayından kaldırdığımızı iddia etti.

Yeni Şafak'ın haberine konu olan, gazetemizin Twitter hesabında ilgili habere ait paylaşımda yer alan linke tıklandığında, linkin spesifik bir teknik hatadan ötürü kırık durumda olması nedeniyle "404 Aradığınız Sayfa Bulunamadı" uyarısıyla karşılaşılıyor. Ancak okurlar ilgili haberi aynı başlıkla herhangi bir arama motoruyla arattığında internet sitemizde kolaylıkla buluyor. 

 

 

 


yeni şafak kentsel dönüşüm Cumhuriyet Gazetesi

İlgili Haberler

Murat Ağırel bölgeden aktardı: Kentsel dönüşüm kapsamında 5 yıl önce yapılan bina yıkıldı, betonda çakıl taşları bulundu

Murat Ağırel bölgeden aktardı: Kentsel dönüşüm kapsamında 5 yıl önce yapılan bina yıkıldı, betonda çakıl taşları bulundu
Kentsel dönüşüm mağduriyet yarattı: 'Kiralarımızı ödeyemiyoruz'

Kentsel dönüşüm mağduriyet yarattı: 'Kiralarımızı ödeyemiyoruz'

En Çok Okunan Haberler