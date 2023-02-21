Yeni Şafak'ın 'kentsel dönüşüm' hassasiyeti! Cumhuriyet'in haberi yerinde duruyor ama...

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:04

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 15:27

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hiçbir sorumluluk kabul etmeyip muhalefeti hedef alan iktidar çevreleriyle birlikte yandaş medya organları da akıl almaz yollara başvurmaktan geri durmuyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi de bu organlar arasında önde geliyor. Albayrak Medya Grubu'na ait gazete, depremlerin ardından tartışma konusu haline gelen "kentsel dönüşüm" uygulamaları üzerinden gazetemizi Cumhuriyet'i hedef almak istedi.

İktidar güdümlü gazete, internet sitesindeki haberinde, 2017 yılında Cumhuriyet.com.tr'de yayımlanan "Yurttaşlar Antakya Belediyesi'ni protesto etti: Kentsel dönüşüm istemiyoruz" başlıklı haberimizi yayından kaldırdığımızı iddia etti.

Yeni Şafak'ın haberine konu olan, gazetemizin Twitter hesabında ilgili habere ait paylaşımda yer alan linke tıklandığında, linkin spesifik bir teknik hatadan ötürü kırık durumda olması nedeniyle "404 Aradığınız Sayfa Bulunamadı" uyarısıyla karşılaşılıyor. Ancak okurlar ilgili haberi aynı başlıkla herhangi bir arama motoruyla arattığında internet sitemizde kolaylıkla buluyor.