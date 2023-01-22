Kentsel dönüşüm mağduriyet yarattı: 'Kiralarımızı ödeyemiyoruz'

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 09:14

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 09:14

İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaatı devam eden bir firma, iddiaya göre hak sahiplerine evlerini teslim etmedi.

2015 yılında başlayıp bu zamana kadar dairelerin teslim edilmediğini söyleyen bir grup, satış ofisinin önünde toplandı. Burada ellerinde pankart ve dövizlerle yarım kalan inşaatın önüne yürüyen grup, sloganlar atarak inşaat firmasını protesto etti.

'İNŞAATI YARIM BIRAKMAKLA TEHDİT ETMEKTEDİR'

Grup adına basın açıklaması yapan İsmet Değerli, "Müteahhit inşaatı son derece yavaş yapmaktadır. Arsa sahipleri kiralarını istediklerinde inşaatı yarım bırakmakla tehdit etmektedir. 8 yıldır inşaatımız bitmemiştir. Devletin yaptırım gücünü bu inşaatta da görmek istiyoruz. Yarım kalan inşaatımızın bakanlık tarafından yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Daire mağdurlarından Nermin Duru, "Yıllardan beri bizi süründürüyorlar. Yönetimi kaile almıyorlar. Bizi tehdit ediyorlar. İnşaatı yapmamakla, kiralarımızı ödememekle bizi tehdit ediyorlar. 8 seneden beri sürünüyoruz" şeklinde konuştu.