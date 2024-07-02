Yeni Sağlık Bakanı'nın o genelgesi gündemde: 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin'
Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığı'nın koltuğuna oturan Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarına gönderdiği bir genelgeyle gündemde. Söz konusu genelgede sağlık çalışanlarının ‘edep, adap ve inanca uygun’ giyinmesi isteniyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığı'nın koltuğuna Kemal Memişoğlu oturdu.
Daha önce İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunan Memişoğlu’nun sağlık çalışanlarına yönelik hazırladığı bir genelge ise tekrar gündeme geldi.
11 Aralık 2019 tarihli söz konusu genelgede şu ifadeler yer alıyor:
“Sağlıkta dönüşüm ile birlikte dünya standartları üzerinde çalışan sağlık çalışanlarımızın kendi temayülleriyle karar verilen kıyafet standartlarına göre, tüm sağlık personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri) 13/02/2019 tarih ve 87300753 sayılı Makam Onayı ile kıyafet standartları belirlendiği, hem personelin aidiyet duygusunun gelişimi hem de hizmet verilen kurumumuzun saygınlığı açısından standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep adap ve inanca göre uygun şekillerde uyarlanması ve 2020 yılı başına kadar tüm sağlık personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni) kıyafet standartlarına uyması ilgi sayılı yazımız bildirilmiş olup, belirtilen süre 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır."
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