Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'a teşekkür etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sağlık Bakanlığı'na atanan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Memişoğlu, "Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım" dedi.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:20
Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'a teşekkür etti
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Görevinden 'affını' isteyen Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Sağlık Bakanlığı görevine atanan Memişoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle."


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