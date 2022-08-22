OECD'ye göre konut fiyatlarının en çok arttığı ülke Türkiye

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:00

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kriz, özellikle son bir yıldır barınma ihtiyacını da içinden çıkılmaz bir hale getirdi.



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) pandemi sürecinde geçen yılın aynı dönemi 2021 yılına göre ülkelerin reel konut fiyatları derledi.

OECD'ye göre konut fiyatlarının en çok arttığı ülke olarak Türkiye ilk sırada yer aldı.



KONUT FİYATLARINDA YENİ REKOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerine göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,0 artarak 469,8 seviyesinde gerçekleşti.



İNŞAAT MALİYETİ REKOR SEVİYEDE, KONUT FİYATLARI DÜŞMEYECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan 2022 Haziran dönemine ilişkin rapor inşaat girdi maliyetlerinin arttığını gösterdi. Konuta olan talep her ne kadar azalsa da talep düşüşüne bağlı olarak fiyatların geri çekilmesi artan maliyetler nedeniyle imkansız hale gelecek.

Uzun süredir piyasada konut talebinin düşmesine paralel olarak fiyatların geri çekileceği hakimdi. Açıklanan son raporun inşaat maliyetinin arttığını göstermesi konut fiyatlarının düşmeyeceğini gösterdi.