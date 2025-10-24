Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni 'torba'ya Yeni Şafak'tan da tepki geldi: 'Mülkiyet hakkına tehdit'

24.10.2025 09:31:00
Haber Merkezi
İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, AKP'nin torba taslağında yer alan ve hakim kararı olmadan malvarlığına el konulmasına ilişkin düzenleme teklifine manşetten tepki gösterdi.

AKP grubunun Meclis'e sunduğu yeni torba yasa taslağında yer alan düzenlemelerden biri iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin de büyük tepkisine neden oldu.  

Sözkonusu düzenleme "kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele" adı altında savcılara geniş yetkiler tanıyor. Değişiklik, savcıların mal varlıklarına el koyma kararını, herhangi bir rapor almadan verebilmesine olanak tanıyor.

Yeni Şafak gazetesi, bugünkü (24 Ekim) manşetinde düzenleme için "Somut delillerle desteklenmeyen veya ilgili kurumlardan teyit alınmamış mal varlığı dondurma işlemlerine kapı açacak düzenleme, hukuk güvenliğiilkesi ve kişinin mal varlığı hakkını ihlalsiz kullanma güvencesini zedeleyecek riskler taşıyor" eleştirisinde bulundu. 

"HAKİM KARARI FORMALİTEYE DÖNER"

Gazetenin "Mülkiyet hakkını tehdit eden yetki" başlığıyla manşetine taşıdığını haberde şu görüşlere yer verildi: 

"Savcıya bu yetkinin tanınması, hakim kontrolünün etkisini fiilen azaltır. İstisnai usulün genelleştirilmesi, yargısal değerlendirme mekanizmasını by-pass eder. Ayrıca MASAK gibi kurumların uzman raporu sunma şartının fiilen devre dışı kalması, mahkemelerin teknik-finansal analiz desteği almadan karar vermesine yol açar. Sonuçta yargı denetimi şekle indirgenir. Hakim kararının sadece bir formaliteye dönüşme riski doğar."

"İstisnanın genişletilmesiyle, mülkiyet hakkının ihlal edilme ihtimali artar. Kişiler, haklarında yeterli inceleme yapılmadan ve belki de ileride beraat edecekleri bir soruşturmada, tüm mal varlıklarına el konulması gibi ağır bir müdahale ile karşılaşabilir. Anayasa’nın 35’inci maddesinde öngörülen ölçülülük ve kamu yararı kriteriyle bağdaşmaz. Bu bakımdan “Önce el koy sonra bakarız” anlayışına yol açar, temel haklar korumasız kalır. El koyma tedbiri kamu yararı ile temel haklar arasındaki dengeyi bozarsa, Anayasa’ya aykırı hale gelir."

